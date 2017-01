In Spagna sicuri: la nuova Ferrari F1 si chiamerà SF17-JB in onore di Jules Bianchi

Il nome della Ferrari che prenderà parte al Mondiale di Formula 1 2017 dovrebbe essere SF17-JB in ricordo di Jules Bianchi, il pilota francese scomparso il 17 luglio 2015 dopo nove mesi di come susseguenti all'incidente nel Gran Premio di Suzuka in Giappone. SF sta per Scuderia Ferrari, 17 per 2017 e JB sono appunto le iniziali dello sfortunato pilota francese.

Ufficialmente la nuova monoposto del Cavallino sarà svelata a Maranello il prossimo 24 febbraio, ma la banca spagnola Banco Santander sponsor della Rossa si è fatta 'scappare' un tweet in cui chiede ai suoi follower: "In onore di chi sarà nominata la nuova Ferrari"?. Il tweet ha ovviamente fatto subito il giro del web e nel giro di pochi minuti è stato rimosso. Ma ormai era troppo tardi e sulla stampa spagnola la novità era ormai scoperta. Contattato telefonicamente da Gazzetta.it, la Ferrari ha smentito che questo sarà il nome della nuova monoposto. Bianchi era legato alla Ferrari in quanto aveva fatto parte della Ferrari Driver Academy: in virtù di un contratto della casa italiana che gli aveva concesso un giorno di test sul circuito di Jerez, nel dicembre dello stesso anno fu messo alla guida di una F60.