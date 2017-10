Kubica, altro buon test con la Williams. Rosberg: "È pronto a tornare"

Robert Kubica ha completato una giornata di test al volante Williams sul circuito di Silverstone, ma la scuderia non ha fornito ulteriori dettagli su tempi sul giro o sul programma di giornata. Lo riporta la stampa inglese. Il pilota polacco è assente dal circus della Formula 1 da sette anni in seguito a un terribile incidente durante una gara di rally nel 2011, che è stato causa di un parziale taglio dell'avambraccio destro. Obiettivo di Kubica sarebbe il rientro nel Mondiale, sebbene persistano dei dubbi sui movimenti dell'arto.

La Williams avrebbe deciso di testare il polacco viste le incertezze sui piloti per la prossima stagione. Kubica, che ad agosto aveva già provato un paio di giri sulla Renault, ha tra i suoi manager il campione del mondo in carica Nico Rosberg, amico e ex rivale.

"Ha mostrato nel test di Renault che è pronto. Fisicamente è 100 per cento in macchina, quindi è un momento davvero emozionante", ha dichiarato Rosberg alla televisione Sky Sports. "È sempre al passo, quindi non c'è nulla da provare", ha aggiunto il tedesco.