Kubica riparte dal WEC ma il sogno Formula 1 resta vivo: "Mi piacerebbe rivivere quei brividi"

Kubica torna in Formula 1? Perché no… Il pilota polacco, a sei anni dal brutto incidente nel Rally Ronde di Andora dove ha rischiato la vita, ha intanto annunciato il suo approdo nel campionato WEC dove guiderà una vettura LMP1 del Team Kolles.

" Per me è una chance importante per iniziare a conoscere un contesto particolare come quello delle gare Endurance. Poi si vedrà... Se riuscirò a completare bene dei lunghi stint con la LMP1 di Kolles sarò pronto per guidare anche altre macchine della categoria. Prima dei test non sapevo come avrei reagito fisicamente al volante di una vettura con la guida a destra, ma è andata bene. [Robert Kubica a Motorsport.com] "

Il sogno Formula 1 è sempre vivo nell’ex pilota della Renault, anche se…: "Tre anni fa mi hanno offerto di provare una monoposto, ma non avevo la certezza di far bene, ma oggi risponderei diversamente. È passato del tempo, ho avuto modo di mettermi alla prova, e credo che potrei farlo bene. Riproverei soprattutto per rivivere quei brividi. Sull'80% delle piste del Mondiale potrei guidare, però non su tutte. Poi, una cosa sono i test, un'altra i week end di gara...".