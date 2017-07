Kubica tornerà in pista su una F1 per valutare la sua idoneità

Robert Kubica proverà di nuovo a girare in pista su una monoposto da formula 1. La Renault vuole infatti dargli questa possibilità per capire se è realmente idoneo al rientro nel Circus. Dopo il test del 7 giugno scorso, quindi, ci sarà un altro test per il pilota polacco.

La volta scorsa si era misurato con se stesso a Valencia, questa volta sarà all'autodromo di Le Castellet, in Francia: data fissata per il 12 luglio.

Ecco le motivazioni che hanno spinto Renault a fare questo passo, per bocca di Cyril Abiteboul:

" Mentre quello di Valencia è servito solo per dare a Robert la possibilità di riscoprire il gusto di guidare di nuovo una monoposto di F.1, questo sarà utile a valutarne le capacità per tornare a lottare con la concorrenza al massimo livello. È l'inizio di una nuova fase del suo percorso personale e professionale e siamo orgogliosi di sostenerlo con la nostra struttura al Paul Ricard. Ci sono ancora tanti ostacoli da superare, e Robert sa meglio di tutti che solo la sua prestazione determinerà se un giorno sarà in grado di tornare a essere un pilota professionista. "