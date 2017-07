L'italiano Luca Ghiotto debutta con la Williams nei test in Ungheria

Un altro pilota italiano salirà su una macchina di Formula 1 in questa stagione. Dopo Antonio Giovinazzi, alla guida della Sauber nelle prime due gare del 2017, tocca a Luca Ghiotto. Il ventiduenne pilota impegnato attualmente in Formula 2 effettuerà una serie di test sulla Williams dopo il Gran Premio di Ungheria in programma domenica.

"Un grande ringraziamento alla Williams per questa opportunità. Penso che il primo test di F1 per ogni pilota è un momento speciale - ha detto Ghiotto al sito della Formula 1 - e farlo con una squadra storica è ancora meglio. Sono davvero entusiasta".