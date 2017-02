La Mercedes mostra il primo pit stop con le nuove gomme Pirelli

Secondo le norme dettate dal nuovo regolamento, gli pneumatici griffati Pirelli che saranno utilizzati nella stagione in arrivo saranno circa il 25% più larghi rispetto a quelli abituali. Le monoposto saranno molto più veloci e avranno maggior aderenza in curva, ma come sarà il lavoro dei meccanici ai box con gomme più grandi e pesanti?

La Mercedes ha pubblicato un video in cui mostra una serie di test con gli nuovi pneumatici, e i risultati sono impressionanti: la squadra dei meccanici si è rivelata essere rapida e precisa proprio come nella passata stagione, senza evidenziare particolari problemi nel maneggiare le nuove gomme. Certo, un conto è operare sotto la pressione della gara, ma se gli inizi sono questi, i risultati parrebbero essere molto incoraggianti.