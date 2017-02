La Sauber C-36 Ferrari si presenta: Giovinazzi la porterà in pista nei test a Montmelò

La nuova Ferrari toglierà i veli solamente venerdì ma nell’attesa una vettura motorizzata dalla casa di Maranello si è mostrata ufficialmente stamane attraverso delle foto sui propri account social. La Sauber, scuderia che quest’anno festeggia il proprio venticinquennale in Formula 1, ha presentato la C-36 Ferrari: la monoposto che sarà portata in pista dallo svedese Marcus Ericsson e dal tedesco Pascal Werlhein, che però a causa di un piccolo infortunio sarà sostituito lunedì a Montmelò, data in cui andrà in scena il primo test ufficiale per i team della Formula 1.

La nuova monoposto della casa elvetica monta il motore della Rossa del 2016 spicca per una livrea blu scuro metalizzato con pance bianche e dettagli in oro e per il muso a freccia, simile a quello della Williams l’altra casa che ha (per il momento) presentato la macchina che parteciperà al mondiale che scatterà dall’Australia il 26 marzo prossimo.