La Williams sorprende tutti e mostra un “assaggio” della nuova FW40

Bisogna ammetterlo. La Williams ha trovato un ottimo modo per concentrare tutte le attenzioni dei media su di sé. Il breve filmato disponibile sul profilo twitter del team di Groove, nel quale vi è una sequenza che mostra parte della nuova vettura, ha ufficialmente dato il via alla stagione 2017, annunciata come l’annata delle rivoluzioni.

Tuttavia da quel che riusciamo ad intravedere le forme della FW40 non sono certo così diverse da quelle dell’anno passato e più che un cambiamento radicale si nota un progetto affine alla Mercedes. Il corpo vettura presenta infatti delle fiancate decisamente scavate in basso per favorire un migliore flusso d’aria verso il diffusore posteriore mentre il muso simile a quello di 12 mesi fa ha un disegno dei piloni meno squadrati. L’ala anteriore, invece, è stata rivista in funzione dei nuovi pneumatici Pirelli, ben più larghi, proprio per evitare che l’aria vada a incidere troppo sulle coperture.

Sulla base di questi particolari si possono notare dei punti di contatto con la creatura di Stoccarda, come detto, ma è chiaro che non conoscendo con esattezza tutte le componenti ci si trova a fare delle ipotesi. Il 25 febbraio, quando vi sarà la presentazione ufficiale, avremo dei riferimenti maggiori al di là di un airbox che sembra essere copiato dalla W07 Hybrid già da questa prima “degustazione”.

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix