Le più grandi imprese di Ayrton Senna: il ricordo a 23 anni dalla sua morte

" Non esiste una curva dove non si possa sorpassare "

Naturalmente questa frase è stata detta da Ayrton Senna. Una citazione, che poi è diventata aforisma, fino a inno per tutti coloro che seguono e amano il motorsport.

Ayrton Senna Eurosport

Oggi, a 23 anni da quel tragico weekend di Imola, siamo ancora qui a omaggiare e a glorificare quello straordinario campione di San Paolo, vero idolo per generazione di piloti e di tifosi. Ma soprattutto di un popolo, quello brasiliano, che ha adorato "Magic" come solo Pelè prima di lui. Un amore che va oltre lo sport, personificava l'orgoglio e il patriottismo di una nazione. Era una delle poche ragioni che la gente carioca aveva per rallegrarsi, in un periodo di numerose turbolenze politiche ed economiche. Un esempio da seguire per un intero paese.

Ci lasciava il 1° maggio 1994

Il primo maggio del 1994 se ne è andato dopo l'ormai famoso crash alla curva del Tamburello. Di ciò che è successo in quella tre giorni del Gran Premio di San Marino è già stato scritto tanto, come su tutte le vicissitudini post incidente e su quel maledetto piantone dello sterzo rotto.

I 5 migliori sorpassi di "Magic"

E così oggi si festeggiamo le imprese del fenomeno carioca, le sue migliori gare e i più grandi sorpassi. Le imprese sono tante, ma dovevamo fare una scrematura. Abbiamo scelto i 5 eventi più decisivi della sua carriera. Partiamo dai sorpassi, prima di passare alle corse.

Adelaide 1987

Questo GP viene ricordato principalmente per la seconda vittoria in carriera di Gerhard Berger a bordo della Ferrari, ma in questo Gran Premio c'è una delle più belle perle di Magic, una di quelle che si ricordano di meno ma che sicuramente deve essere messa in luce. Senna è al terzo anno in Lotus, l'ultima gara prima del passaggio in Mclaren. Ad Adelaide si esibisce in un doppio sorpasso su due pezzi da novanta come Alboreto e Prost, suo futuro compagno di squadra. Una manovra fantastica che porta il brasiliano in seconda piazza. Purtroppo a fine gara Senna verrà squalificato per una irregolarità sulla sua vettura.

Suzuka 1989

Suzuka 1989Eurosport

Il Gran Premio dei veleni e delle polemiche. Senna deve vincere per tenere aperto il mondiale, e così attacca Prost leader al giro 46. I due si toccano all'ultima chicane, con il francese costretto al ritiro. Il brasiliano non demorde e, con l'aiuto dei commissari e tagliando la chicane, riparte, in gara dietro a Nannini. La rimonta è veemente sino al fantastico sorpasso all'ultima chicane quando mancano due giri. E' il trionfo, fino alla squalifica e al mondiale vinto da Prost. Storia di Formula 1.

Phoenix 1990

Altro episodio non celebre della carriera di Ayrton, ma altro episodio da raccontare. Siamo a Phoenix nel 1990. Un giovanissimo Jean Alesi è in testa con la sua Tyrrel gommata Pirelli. Il francese è davanti praticamente da inizio gara, quando Ayrton recupera sino ad arrivargli alle costole. Al giro 34 Senna lo attacca alla prima curva dopo il traguardo, ma Alesi reagisce poco dopo. Ma il brasiliano non demorde, riprovandoci alla tornata 35, con il francese che resiste strenuamente inneggiando un bel duello ruota a ruota. Jean alla fine deve desistere, conquistando comunque una bellissima seconda piazza.

Donington 1993

Beh, questa è la gara più celebre del brasiliano, una delle più grandi imprese della storia dello sport. Siamo a Donington, in Inghilterra, sotto al diluvio universale. Senna parte quarto, si fa passare da Wendlinger alla prima curva, ma successivamente parte il sogno: in poche curve Senna passa da quinto a primo, issandosi in testa sotto la pioggia torrenziale. Semplicemente epico.

Montreal 1993

Altra super impresa del brasiliano, sempre di quel famoso 1993 a bordo della poco competitiva McLaren Ford. Senna è ottavo in partenza ma alla prima curva è già quinto. Successivamente si sbarazza delle Ferrari di Senna e Berger in due giri, con due fantastici sorpassi al tornantino. Da scrivere negli annali.

Le 5 gare più belle di Ayrton

Dopo aver passato in rassegna le manovre più incredibili, ora vediamo le 5 più grandi imprese del brasiliano, le gare più belle di Ayrton.

Monaco 1984

E' la gara che porta alla ribalta il giovane brasiliano di belle speranze che, a bordo di una Toleman, riesce a dare del filo da torcere tra le strade del Principato sotto un copioso nubifragio. In una corsa a eliminazione, Senna passa gente del calibro di Rosberg, Arnoux e Lauda, fino ad agguantare Prost in testa. La corsa viene interrotta tra le polemiche al giro 32 quando il francese è braccato dal brasiliano. Il 3 giugno nasce una stella.

Estoril 1985

Seconda gara a bordo della Lotus e prima vittoria in carriera per il brasiliano. Un successo pazzesco, una corsa da sogno, anche questa sotto l'acqua. Senna parte dalla pole, imponendo un ritmo insostenibile per tutti gli altri. Il brasiliano trionfa infliggendo distacchi abissali: un minuto ad Alboreto secondo, terzo Tambay doppiato. Primo successo di 41, uno dei più belli.

Suzuka 1988

E' la gara che lo incorona per la prima volta campione del mondo, ma che, dopo la partenza, rischia di essere una incredibile disfatta. Senna parte malissimo dalla pole, col motore che singhiozza. Dopo il primo rettilineo Ayrton è 15mo mentre Prost è davanti. Da qui comincia una clamorosa rimonta, che lo porta ad essere da 14mo a quarto in quattro giri. Alla fine il recupero su Alain arriva, sino al sorpasso al giro 28. Manovra fantastica che gli regala il primo alloro iridato.

Interlagos 1991

Chi non ha mai sentito le grida di Senna all'arrivo del Gran Premio del Brasile? E' certamente il team radio più famoso di sempre, nonché il primo sudatissimo trionfo del brasiliano nel GP di casa. Senna non aveva mai avuto un grande rapporto con il Gran Premio del Brasile, fino al 1991. Quell'anno la corsa assunse i contorni dell'epico: in testa Ayrton a metà gara si ritrova senza la quarta marcia, successivamente perde anche la terza e la quinta, sino ad avere il cambio bloccato in sesta a sette tornate dalla fine. Lo sforzo fisico, unito all'immensa forza di volontà, gli permettono di resistere al recupero di Patrese fino al trionfo più sofferto. L'arrivo è un turbinio di emozioni incrediibili: Senna urla la sua gioia come mai aveva fatto in carriera, sino a sentirsi male all'interno della sua vettura. Soccorso dai medici, arriva sul podio praticamente immobile dalla vita in su per colpa dei crampi. Ma alla consegna del trofeo non può non alzarlo, incitato non solo dai migliaia di tifosi di Interlagos, bensì da una nazione intera.

Donington 1993

E' la gara delle gare, il capolavoro più assoluto. Sotto l'acquazzone di Donington Senna diventa "The Rainmaster", il mago della pioggia. I numerosi nubifragi inglesi fanno impazzire tutti gli strateghi dei box, con Prost costretto a cambiare gomme addirittura sette volte. Senna "solo" quattro. Risultato: vittoria del brasiliano davanti a Hill di 83 secondi, Prost è terzo, doppiato.