McLaren, parole d'addio alla Honda: "Non vogliamo un'altra stagione come questa"

C'è un'aria tesissima tra la McLaren e la Honda. La scudetia non è per niente soddisfatta perché i motori non sono performanti e il suo pilota di punta, Fernando Alonso, sta perdendo la pazienza. Lo dimostra la sua temporanea fuga in Indycar, dove però da potenziale favorito ha dovuto sottostare alla dura legge di un altro motore (Honda) in avaria...

E Zak Brown, in un'intervista a Reuters, non usa troppi giri di parole, seppur non nascondendo una certa amarezza.

" Ci è stato detto solo di recente che non avremmo avuto l’aggiornamento per Montreal. Inoltre non abbiamo una scadenza definitiva ed è un dato preoccupante, perché non possiamo aspettare per l'eternità. Stavamo attendendo con impazienza questo aggiornamento, sia noi sia i nostri piloti, e il fatto che non ci sarà è una grande delusione. Loro stanno facendo degli sforzi, ma purtroppo non riescono a trovare la quadratura. Mancano gli aggiornamenti e quando arrivano non ci portano al livello che ci aspettavamo. "

Ed è a questo punto che Brown spiega che c'è il rischio di un divorzio a breve:

" Siamo vicini al nostro limite. non vogliamo un'altra stagione come questa. La nostra preferenza è quella di vincere il campionato mondiale con la Honda, ma a un certo punto è necessario prendere una decisione e capire se questo obiettivo è raggiungibile. E abbiamo molti dubbi. Le decisioni verranno prese tutti insieme, ma siamo di fronte a un bivio. Reputavo questa partnership giusta al 100%, ma purtroppo non ha funzionato. Un anno in Formula 1 è un’eternità e un triennio equivale a un decennio. Non si può continuare ad andare avanti così. "

Parole che lasciano poco spazio all'interpretazione: o in Honda cambia qualcosa - in positivo - a breve, oppure l'addio è inevitabile.