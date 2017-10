Mercedes, la 'furbata' sul motore e il fattore Hamilton hanno schiantato la Ferrari

Davanti al quarto titolo Costruttori consecutivo è difficile andare a cercare nei dettagli ciò che ha permesso alla Mercedes di lasciarsi alle spalle la Ferrari nel momento topico del Mondiale: un team che domina in lungo e in largo l'era turboibrida fin dal primo giorno deve guardare solo ai talenti e alla professionalità dei propri uomini, che hanno reso le Frecce d'Argento un riferimento tecnico al punto da ridurre la lotta Mondiale a un discorso interno Hamilton-Rosberg fino al 2016. Quest'anno, però, Mercedes ha avuto anche degli avversari: la Ferrari fin dalla prima gara in Australia, la Red Bull in questa parte finale di campionato. E allora, al netto delle disavventure ferrariste in Asia, per mantenere il primato è servito qualcosa in più del solito: un Hamilton impeccabile, e quella 'furbata' sul motore omologato prima di Monza che potrebbe aver definitivamente tirato il collo alla SF70-H.

Fattore Hamilton: mai stato così costante

Intanto il pilota, il cui talento non è mai stato in discussione ma la costanza di prestazioni, a volte, sì. Persino in questa trionfale stagione, in cui Lewis ha triturato i record di pole positions, non sono mancati gli 'up and down' dove l'inglese si è quasi eclissato, lasciando la scena al compagno Bottas. Come a Sochi, quando galleggiò fuori dalla zona podio mentre il finnico trionfava. Dopo la pausa estiva, però, non c'è stata più storia: Hamilton ha messo insieme 143 punti sui 150 disponibili, dominando dove doveva dominare e andando a fare bottino pieno anche laddove Ferrari era favorita. Ed è allora emersa l'enorme differenza tecnica con Bottas che, fino al Gp d'Ungheria, si era vista a tratti. Nella prima metà di stagione il finlandese sembrava un compagno di team impegnativo quasi quanto Rosberg, tanto da guadagnarsi il rinnovo per un anno. Da Spa in poi, Bottas è tornato ad essere uno qualunque, tanto che per il 2019 si parla già di Ocon. Il tutto perché Hamilton ha alzato l'asticella, riuscendo ad estrarre sempre il massimo da una vettura velocissima ma non sempre semplice da mettere a punto. Quello visto negli ultimi due mesi è probabilmente il miglior Hamilton di sempre, il suo obiettivo sono i sette titoli di Michael Schumahcer, ed il rinnovo triennale con Mercedes è parte del progetto.

Video - Vettel vs Hamilton: 7 GP per un finale da film 01:27

Motore: il vantaggio dell'olio

La power unit è notoriamente una delle armi migliori della Mercedes, che in termini di potenza massima è stata per tutta la stagione superiore alla concorrenza. Anche nella prima parte di Mondiale, quando la Ferrari faceva davvero paura per la guidabilità della SF70-H, su piste di motore puro come Montreal e Baku era venuta fuori tutta la forza dei cavalli Mercedes. Per non parlare di Monza, dove Marchionne non riuscì a nascondere la propria rabbia. Eppure nel paddock nessuno nega che un ulteriore vantaggio ai tedeschi sia stato dato dalla 'furbata' dell'omologazione dell'ultimo motore prima del Gp d'Italia, allorché la Federazione era intervenuta per mettere ordine sui consumi di olio, indicati come il vero 'bottone magico' di alcune macchine, Freccia d'Argento in primis. Da Monza in poi, in sostanza, ci sono stati due regolamenti: tutti gli altri team hanno dovuto abbassare a 9 litri ogni 100 km il consumo d'olio sull'ultima power unit omologata, Mercedes ha potuto continuare a consumarne 12, avendola appunto omologata prima. Con un vantaggio prestazionale innegabile.

Lewis Hamilton (Mercedes) - Grand Prix of Japan 2017Getty Images

Ferrari schiantata, ma non tutto è da buttare

E qui s'inserisce la Ferrari. Perché se la versione ufficiale parla di due tubicini in Malesia ed una candela in Giappone, pezzi da pochi euro forniti esternamente, il dubbio è che in realtà si sia spinto oltre il dovuto portando al limite tutti gli elementi tecnici. C'è chi sostiene che Marchionne abbia preferito 'scaricare' le responsabilità sui fornitori, a costo di far passare per fessi i suoi uomini del controllo qualità, piuttosto che ammettere che la Ferrari ha iniziato a rompere quando ha forzato per cercare ulteriori cavalli e chiudere il gap con la Mercedes nel momento decisivo. Ipotesi che ha una certa consistenza considerato quante volte, dai Gp asiatici fino alle libere di Austin, abbiamo visto inquadrate le rosse a cofano aperto. Ciò detto, pur nell'amarezza, a Maranello è bene che non si getti via l'acqua sporca col bambino dentro. Perché giocarsela con Mercedes su circuiti in cui solo un anno fa si rimediava un secondo e più al giro, è indice di una metodologia di lavoro finalmente univoca e di un'organizzazione tecnica su cui è il caso di insistere. Resistendo a tentazioni 'di pancia', come quella che vorrebbe Binotto al posto di Arrivabene: Binotto ha saputo riorganizzare il settore tecnico in modo esemplare, gli si lasci proseguire il lavoro iniziato 10 mesi fa. Anche perché nel 2018, oltre che a Mercedes, la sfida andrà infatti lanciata anche a Red Bull, che avrà un motore Renault molto più performante, e magari pure alla stessa Régie, che sta investendo parecchi soldi sull'obiettivo di entrare nella lotta per il titolo.