Mick Schumacher correrà in F3, sempre con il Team Prema

Dopo aver chiuso al secondo posto i campionati di F4 in Germania e in Italia, Mick Schumacher è pronto per un altro passo in avanti nella carriera, e a esordire in F3. Il figlio di Michael Schumacher ha infatti confermato il passaggio nella categoria superiore, sempre con il Team Prema, che ha già sotto contratto talenti molto brillanti come il britannico Callum Ilott e il cinese Guan Yu Zhou, del Ferrari junior programme.

“Siamo contentissimi di poter continuare a lavorare con Mick anche nel 2017 – ha dichiarato il team principal della Prema, Angelo Rosin -. Non è soltanto un pilota molto dotato, ma anche un grande ragazzo che ha già mostrato di avere tutte le doti per diventare un professionista di primo livello. Debuttare in una categoria come la F3 non sarà semplice, ma saremo al 100% con lui, per aiutarlo e sostenerlo, e per permettergli di continuare a impressionare come ha fatto nella scorsa stagione”.

Mick Schumacher ha già sostenuto alcune serie di test con la nuova vettura da F3 e vinto l’Indian-run MRF Challenge, nel corso di una stagione invernale con cui intende prepararsi al meglio per il debutto nel nuovo campionato.

" La F3 è un passaggio ideale per me, e sono assolutamente eccitato al pensiero dell’inizio del nuovo anno. Sono anche molto contento di essere rimasto con il team Prema, perché è una scuderia estremamente professionale, e sono sicuro che imparerò molto qui. La prossima stagione sarà sicuramente competitiva, ma i test che abbiamo fatto nelle scorse settimane hanno dimostrato che questa macchina da F3 è divertentissima da guidare. Non vedo l’ora che il 2017 cominci. "