Monoposto più veloci di 40km/h in curva: chi pensa alla sicurezza?

La prima scuderia a svelare la nuova monoposto per il 2017 dovrebbe essere la Force India, pronta a togliere il velo nella cornice di Silverstone il prossimo 22 febbraio: fino a quel giorno, potremo soltanto farci un’idea “virtuale” di come saranno le nuove F1, pesantemente modificate nell’aerodinamica dai cambiamenti nel regolamento, nell’attesa di vederle finalmente in pista per i primi test.

Le auto del 2017 saranno più larghe di una ventina di centimetri e avranno pneumatici Pirelli più grandi: l’assetto sarà molto più aggressivo, con la capacità di toccare velocità più elevate e abbassare fino a cinque secondi i tempi di percorrenza sul giro. La grande differenza rispetto al 2016 non sarà nelle velocità di punta, che dovrebbero rimanere pressoché identiche, ma nelle velocità di percorrenza in curva: la maggior aderenza permetterà infatti di viaggiare fino a 40km/h in più, cosa che porterà al “declassamento” di alcune curve di circuiti veloci a semplici “rettlinei”, nel momento in cui il pilota non dovrà più togliere il piede dall’acceleratore.

Auto più rapide in curva implicano sostanzialmente due situazioni: 1) un aumento della forza-G, che richiederà una maggior preparazione fisica dei piloti; 2) un aumento della pericolosità delle curve stesse, con tutti i rischi relativi alla sicurezza del caso.

La F1 ha infatti chiesto a tutte le scuderie di inviare i dati delle simulazioni prima dell’inizio dei test e del Mondiale, così da creare un enorme database per studiare l’adeguatezza – o meno – degli attuali circuiti che andranno a comporre il calendario del 2017. Alcuni di questi tracciati potrebbero dover essere modificati per rispettare le norme di sicurezza: non sarà semplice per circuiti storici, come Spa, Silverstone e Suzuka, trovare spazi per costruire vie di fuga adatte alle velocità di percorrenza della curva più elevate, così come dubbi sorgono anche per i circuiti cittadini di Monaco e Baku, dove gli spazi di modifica sono pressoché inesistenti.