Paddy Lowe lascia la Mercedes: futuro alla Williams e Bottas con Hamilton?

Ora è ufficiale: Paddy Lowe lascia la carica di responsabile tecnico della Mercedes. E' la stessa scuderia campione del Mondo ad annunciarlo. Secondo i rumors, il 54enne ingegnare britannico dovrebbe passare alla Williams nell'affare che dovrebbe portare il pilota finlandese Valtteri Bottas alle Frecce d'Argento al posto di Nico Rosberg. Lowe, che ha aiutato la Mercedes a vincere tre titoli costruttori consecutuvi, ha iniziato la sua carriera in F1 proprio alla Williams nel 1987 per poi passare alla McLaren. Nel 2013 l'approdo alla Mercedes.

" Ho avuto tre anni e mezzo di successi fantastici e divertenti alla Mercedes, con un incredibile team di persone "

"Ora non vedo l'ora di trovare una nuova sfida e augurare tutto il bene alla Mercedes", ha spiegato Paddy Lowe nel comunicato affidato all'ormai sua ex scuderia. "Paddy ha svolto un ruolo importante nei nostri successi in questi ultimi tre anni e mezzo, lo ringraziamo per il suo contributo a questo capitolo significativo nella storia della Mercedes", è questo invece il commento del team principal Toto Wolff.