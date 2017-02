Presentata la nuova Renault RS17: si punta su Nico Hulkenberg per rinascere

Nello scenario del Royal Orticolture Center, la Renault ha svelato la livrea della nuova vettura con cui affronterà la stagione 2017, denominata RS17. L’auto della casa francese dovrà essere un punto di ripartenza per il team, tornato in forma ufficiale in F1 nel 2016, ma protagonista di un campionato difficile, avaro di soddisfazioni e dove i punti racimolati a fine anno sono stati pochissimi (8, valsi il 9° posto finale nel costruttori). Complice una macchina scarsamente competitiva lungo tutto l’arco della stagione, sia dal punto di vista telaistico che motoristico.

Per cercare di risalire la china, il team con sede ad Enstone, nel Regno Unito, ha puntato su un pilota che si è messo a più riprese in luce nelle ultime annate della F1: il tedesco Nico Hulkenberg, proveniente dalla Force India, che andrà ad affiancare il confermato Jolyon Palmer, 26enne inglese autore di una prima stagione nel campionato tutt’altro che esaltante. Il compito di trascinare la Renault sembra dunque essere soprattutto sulle spalle dello stesso Hulkenberg: il 29enne di Emmerich am Rhein è giunto alla sua settima stagione nel “circus”, con più di 100 gare all’attivo e la voglia di competere stabilmente per le posizioni che contano, fino ad ora assaggiate in un numero limitato di occasioni, crescendo di pari passo con la sua nuova vettura.

Renault è un team prestigioso nella storia del campionato: infatti, prima del 2016 è stata a più riprese in F1, seppur in maniera intermittente. Una prima parentesi va dal 1977 al 1985, con 15 vittorie complessive ed un 2° posto finale nel costruttori come miglior risultato, grazie all’apporto decisivo di un futuro multiplo campione del mondo quale Alain Prost. Una seconda era nella categoria, più recente, va dal 2002 al 2011, ed è quella in cui, seppur condensate soprattutto nel biennio 2005-2006, sono arrivate le gratificazioni maggiori per la scuderia francese: due titoli piloti con Fernando Alonso, due campionati costruttori ed un totale complessivo di 20 vittorie, tra cui l’ultima del team francese allo stato attuale, ottenuta dallo spagnolo al Fuji, in Giappone, nel 2008.