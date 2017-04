Prove libere 3: Vettel e Raikkonen davanti alle Mercedes

Super Ferrari anche nelle prove libere 3 del GP della Russia, quarto appuntamento del Mondiale 2017 di F1. Sulla pista di Sochi è ancora Sebastian Vettel il più veloce con il crono di 1’34″001 davanti al compagno di squadra Kimi Raikkonen (a +0″337) ed alla prima delle due Mercedes, cioè quella di Valtteri Bottas (a +0″363). Più in difficoltà invece Lewis Hamilton, con tanti errori nell’ultimo settore, e relegato in quarta posizione a 541 millesimi dal vertice.

CRONACA – Dopo 10′ di scarsa attività sono le Force India di Sergio Perez ed Esteban Ocon e la Toro Rosso di Daniil Kvyat a rompere il silenzio con il russo a far segnare un “normale” 1’38″207 con gomme SuperSoft. Entrano poi in scena le Red Bull, montando le UltraSoft, e i due alfieri a contendersi il best time ad appannaggio di Verstappen grazie al crono di 1’37″495.

Botta e risposta tra la Ferrari e Mercedes: è Vettel a centrare la miglior prestazione (UltraSoft) in 1’34″933 davanti a Bottas (+0″420) ed a Raikkonen (+0″677). Qualche problemino sull’avantreno per il finlandese della Rossa mentre Hamilton, autore di un piccolo errore nel terzo settore, si ferma a 767 millesimi dal Cavallino Rampante in quarta piazza. Nel secondo tentativo, però, le Frecce d’Argento mostrano gli artigli con Lewis che si porta in vetta in 1’34″828 abbassando il tempo di Seb di un decimo mentre Vallteri si avvicina (3°) al tedesco, a 247 millesimi dal teammate. Si inserisce a sorpresa Verstappen, ottenendo un ottimo riscontro cronometrico (4°) a +0″624 da britannico e migliorando nel suo terzo giro, a testimonianza delle condizioni decisamente particolari della pista.

Non ci stanno però le Ferrari e nella seconda entrata mettono in scena lo show in “Rosso”: uno-due con Sebastian (1’34″001) davanti a Kimi (+0″337). Mercedes costrette ad inseguire, più lente nel t2 e t3 ed Hamilton (+0″541) alle spalle del suo compagno di squadra in quarta posizione, scodando il più delle volte e ancora lontano dal 100%.

Alle spalle dei “Fantastici 4”, si conferma Max a 1″451 mentre Massa si inserisce tra i “bibitari” a testimonianza della bontà della Williams sull’International Street Circuit, a soli 19 millesimi da Verstappen e precedendo la Renault di Nico Hulkenberg ed un Ricciardo (1″829 da Vettel) in grande difficoltà. A completare la top 10 Carlos Sainz sulla Toro Rosso e la Haas di Kevin Magnussen.

ORDINE DEI TEMPI PROVE LIBERE 3

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 05 Sebastian Vettel Ferrari 1’34″001 17 2 07 Kimi Raikkonen Ferrari +00″337 1’34″338 16 3 77 Valtteri Bottas Mercedes +00″363 1’34″364 20 4 44 Lewis Hamilton Mercedes +00″541 1’34″542 19 5 33 Max Verstappen Red Bull +01″451 1’35″452 21 6 19 Felipe Massa Williams +01″470 1’35″471 13 7 27 Nico Hulkenberg Renault +01″661 1’35″662 13 8 03 Daniel Ricciardo Red Bull +01″829 1’35″830 16 9 55 Carlos Sainz Toro Rosso +02″163 1’36″164 17 10 20 Kevin Magnussen Haas +02″555 1’36″556 19 11 18 Lance Stroll Williams +02″648 1’36″649 9 12 31 Esteban Ocon Force India +02″675 1’36″676 22 13 26 Daniil Kvyat Toro Rosso +02″845 1’36″846 16 14 14 Fernando Alonso McLaren +02″868 1’36″869 10 15 11 Sergio Perez Force India +02″961 1’36″962 19 16 08 Romain Grosjean Haas +03″163 1’37″164 20 17 2 Stoffel Vandoorne McLaren +03″181 1’37″182 13 18 09 Marcus Ericsson Sauber +03″502 1’37″503 14 19 94 Pascal Wehrlein

