Robert Kubica pronto a tornare a guidare una Renault per il GP di Spa?

Un mese fa, dopo aver effettuato un test sul circuito di Valencia, Robert Kubica aveva ammesso di avere "un 80-90% di possibilità di tornare in F1", un'affermazione che aveva suscitato lo stupore dei tanti tifosi e appassionati con il ricordo ancora vivo del terribile incidente sofferto più di 6 anni fa che gli era costato quasi un braccio e una gamba. Eppure, parrebbe proprio che le chance di rivedere il pilota polacco nel circus siano concrete.

Secondo un'indiscrezione lanciata da "La Gazzetta dello Sport" e ripresa da diversi siti di informazione di settore, il secondo test che Kubica si appresta ad effettuare in settimana sul circuito francese Paul Ricard servirà alla Renault per valutare in maniera approfondita le capacità del pilota e il suo processo di recupero dopo l'ottima impressione lasciata a Valencia.

Se Kubica dovesse ben figurare, allora gli si potrebbero aprire le porte per partecipare ai test collettivi in programma dopo il GP d'Ungheria, per prepararsi a un clamoroso ritorno nel circus: Kubica potrebbe debuttare a Spa in occasione del GP del Belgio dopo la pausa estiva, nel weekend tra il 25 e il 27 agosto. Il pilota polacco andrebbe ad affiancare Nico Hulkenberg e a sostituire Jolyon Palmer, che non è ancora riuscito ad andare a punti nelle prime 9 gare stagionali, con tre ritiri e tre piazzamenti all'11° posto.