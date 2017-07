Robert Kubica svolgerà un test con la Renault versione 2017 a inizio agosto

La notizia era nell’aria già da qualche settimana, ma è diventata ufficiale nella mattinata odierna: Robert Kubica, 32enne pilota polacco con un passato in F1, scenderà in pista il prossimo 2 agosto, sull’Hungaroring di Budapest, per un nuovo test, stavolta a bordo di una Renault RS17. E’ ormai evidente il tentativo congiunto di cercare di capire se vi sono dei concreti presupposti, al fine di permettere il ritorno a tempo pieno del talento dell’est Europa nella categoria, da cui manca dal 2011 a seguito del grave incidente al Rally Ronde di Andora, in cui ha subito diverse lesioni importanti al braccio destro, mano compresa.

La prova che verrà effettuata in terra magiara avrà una valenza ancora più significativa, poiché vedrà il pilota impegnato a bordo di una monoposto con specifiche attuali, a livello di power unit e pneumatici dalla larghezza maggiorata, che metterà dunque sotto sforzo in maniera quanto più veritiera possibile il suo fisico. Un passo fondamentale, per capire come reagirà il corpo del corridore di Cracovia, e dunque valutare se la strada imboccata per un clamoroso ritorno è quella giusta, oppure il sogno debba essere accantonato una volta per tutte.

davide.brufani@oasport.it