Robert Kubica torna a guidare una F1: farà un test con la Renault

A oltre 6 anni dal terribile incidente sofferto al Rally di Andora, Robert Kubica torna al volante di una monoposto di F1. Il polacco parteciperà infatti alla sessione di test che la Renault terrà a Valencia, figurando nella lista dei piloti collaudatori: una rivincita personale straordinaria a 2.315 giorni di distanza da quel crash che rischiò seriamente di porre fine alla sua carriera.

Kubica si metterà al volante di una Renault E20 (allora Lotus), la monoposto del 2012 progettata da James Allison. Quasi per una strana ironia della sorte, Kubica ritrova la stessa scuderia e la stessa pista su cui corse per l'ultima volta alla guida di una F1, il 3 febbraio 2011. Quel giorno, il polacco aveva concluso una sessione di test invernali che l'aveva visto sfrecciare con il miglior tempo (1'13"144"): passarono soltanto tre giorni prima dell'incidente al Rally di Andora.

Per il momento - è giusto chiarirlo - si tratta soltanto di un test per i collaudatori Renault: non ci sono contratti o aperture per un ritorno che avrebbe del clamoroso, ma anche solo rivivere quelle vecchie (e splendide) sensazioni colmerà di gioia il cuore di Kubica. E poi, nel futuro, mai dire mai...