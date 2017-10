Sainz prenderà il posto di Palmer in Renault da Austin, in Toro Rosso torna Kvyat

E’ ufficiale: anticipato l’approdo di Carlos Sainz nella Scuderia Renault nel Mondiale 2017 di F1. Il pilota spagnolo, che aveva già un accordo con il team francese per il 2018 ed attualmente in forza alla Toro Rosso, vestirà dunque la tuta della squadra francese già dal prossimo GP di Austin (Usa) sostituendo il britannico Jolyon Palmer.

L’addio di Palmer è stato confermato dallo stesso racing driver sul suo profilo Instagram. Un cambio che avrà un effetto domino nella scuderia italo-austriaca: tornerà in pista Daniil Kvyat, che correrà con Pierre Gasly come compagno di squadra, appiedato in Malesia.

