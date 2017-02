Sebastian Vettel finisce contro le barriere nei test con le Pirelli da bagnato, ma sta bene

Poteva iniziare meglio il 2017 di Sebastian Vettel. Il tedesco della Ferrari è sceso in pista a Fiorano - tracciato che può essere bagnato artificialmente - con una SF15-T del 2015 appositamente modificata, impegnato nei test con le gomme Pirelli da pioggia per questa stagione. Per Vettel vari giri e un'uscita di pista nel primo approccio del pomeriggio, al tornantino, con la vettura portata via da un trattore. Il pilota se l'è cavata senza conseguenze, ma la sessione di lavoro è terminata in anticipo.

Giovinazzi sul bagnato

Nella giornata di venerdì 10 i test del Cavallino dovrebbero proseguire, sempre con le gomme rain, ma dipenderà dall'entità dei danni riportati dalla SF15-T mule utilizzata per queste prove. Al volante dovrebbe esserci Antonio Giovinazzi, il pugliese nominato terzo pilota della Ferrari che proprio la settimana scorsa ha saggiato per la prima volta una rossa di F1, sempre la SF15-T mule. Questo incidente di Vettel potrebbe dunque cambiare il programma di lavoro.