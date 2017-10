Si riaprono le porte per il ritorno di Robert Kubica? La Williams ci pensa per il 2018

Le porte per il ritorno di Robert Kubica nel circus della Formula 1 potrebbero essersi riaperte. Il polacco, dopo i test effettuati con la Renault, sembrava essere un serio candidato per uno dei due sedili della scuderia francese ma l’annuncio di Carlos Sainz, invece, unito alla conferma di Niko Hulkenberg, aveva rappresentato un duro colpo per le sue ambizioni. Negli ultimi giorni, però, uno spiraglio si è riaperto. Il direttore tecnico della Williams, infatti, Paddy Lowe, ha dichiarato ad un’emittente tedesca che “Robert è un’opzione molto interessante“.

Robert KubicaGetty Images

L’unica certezza della scuderia fondata da sir Frank è la permanenza di Lance Stroll. Il 18enne canadese, infatti, è riuscito a riscattarsi dopo l’avvio di stagione abbastanza complicato ed a guadagnarsi la riconferma (complice un bel po’ di soldi messi sul tavolo dal padre Lawrence). Chi, invece, rischia il sedile è Felipe Massa. Al momento il brasiliano non è ancora stato confermato e sulla sua testa ha cominciato a veleggiare l’imponente ombra di Kubica, spinto tra l’altro dal suo nuovo agente Nico Rosberg. Un altro candidato per la sostituzione di Massa sarebbe poi Paul Di Resta ma l’inglese, per quanto gradito a Stroll, non garantisce lo stesso appeal rispetto agli altri due piloti.

