Sorpassi da urlo, Ricciardo preso a sberle, motore ibrido al capolinea: le 10 istantanee del Gp Usa

Sebastian e Max, sorpassi d'autore

Nel giubilo Mercedes per il titolo Costruttori, l'immagine del Gp di Austin 2016 resterà probabilmente più legata ai due spettacolari sorpassi di Sebastian Vettel su Bottas e di Max Verstappen, poi penalizzato, su Raikkonen. Tutto di coraggio il primo, col tedesco Ferrari davvero impavido nell'infilarsi fra Bottas e la McLaren doppiata senza poterne intuire I movimenti. Classico sorpasso da occhi chiusi e cuore in gola, sebbene agevolato da un Bottas in evidente difficoltà. Una pregevolezza tutta tecnica invece quella di Max Verstappen, uno che sa vedere gli spazi dove non ci sono, come i grandi trequartisti del calcio. Un vero peccato sia stato (giustamente) sanzionato per le quattro ruote al di fuori della pista, perché il gesto tecnico è stato davvero da Formula 1 d'altri tempi. Jos Verstappen, invece che prendersela con Fia e Ferrari, se la prenda con le piste di nuova generazione, come la pur bellissima Austin: un tempo, al di là della linea bianca, c'era l'erba e non conveniva andarci. Apprezzabile anche la velocità di decisione dei commissari, anche se – per evitare di cambiare la classifica dopo il podio – si è creata una situazione imbarazzante allorché Verstappen è stato chiamato a lasciare il posto a Raikkonen pochi istanti prima della premiazione, davanti alle telecamere.

Verstappen prolunga, Ricciardo preso a sberle

Penalizzazione a parte, per Max è stato comunque un week end memorabile: chiuso con la straordinaria rimonta dal 16° posto fin quasi sul podio, e iniziato con una conferma fino al 2020 che lo blinda come punta di diamante del team austriaco. Dall'altra parte del box, il sorriso perenne di Daniel Ricciardo è stato messo a dura prova dagli eventi: Red Bull ha dichiarato apertamente di puntare su Verstappen per vincere il Mondiale da qui al 2020, e ha dato all'olandese l'unico motore Renault ultima specifica. Dulcis in fundo, il suo motore è andato kappaò dopo pochi giri. Dopo il 2018 sarà sul mercato, col rischio di trovare chiuse le porte giuste.

Toro Rosso frulla i piloti e ripesca Hartley

Ha destato non poca sorpresa la scelta da parte di Toro Rosso di affidare la seconda macchina a Brandon Hartley, 27enne neozelandese da tempo fuori dalla F1. Per il team austro-faentino, del resto, la settimana è stata piuttosto movimentata: la partenza di Carlos Sainz direzione Renault ha portato il management Toro Rosso a richiamare Daniel Kvyat, fermo nelle ultime due gare a vantaggio del campione 2016 della F2 Gasly. Il quale, però, ha un contratto anche con Honda, che lo ha convocato per l'ultimo e decisivo appuntamento della Super Formula a Suzuka proprio in concomitanza col Gp Usa di Formula 1. Andato peraltro male. Così Helmut Marko, boss Red Bull, si è ricordato di Hartley, che nel 2010 era stato fatto fuori dal programma dopo una stagione in F2 in cui aveva preso la paga dal compagno Ricciardo. Poteva scegliere un pilota con qualche esperienza sulle F1 2017 (Palmer, Giovinazzi, Sirotkin), poteva puntare su Gelael, che la Toro Rosso 2017 l'ha già guidata nei test di Budapest e delle libere di Singapore e Malesia. Invece ha alzato il telefono e richiamato un pilota finito in orbita Porsche, facendone il primo neozelandese al via di un Gp dal 1984 (allora fu Mike Thackwell). Negli anni '80, però, non si arrivava al circuito per scoprire di dover scontare 20 posizioni in griglia per penalità.

Il motore ibrido ha fatto il suo tempo?

E a proposito di penalità in griglia, Ross Brawn sta lavorando tenendo ben presente anche questo discutibile effetto della rivoluzione ibrida. A Brawn è stato chiesto espressamente da Liberty Media di rendere più spettacolare e 'cool' la F1, e lui si è gettato a capofitto ad elaborare progetti per i regolamenti dal 2020 in poi, quando scadrà il Patto della Concordia. Progetti che riguardano soprattutto l'aerodinamica, vero killer dei sorpassi in F1, ma anche le motorizzazioni. Perché se è improbabile che la F1 possa tornare all'antico coi rumorosi aspirati, questa esperienza ibrida piace poco e soprattutto ha fallito nell'obiettivo di abbassare i costi. E finalmente qualcuno comincia a dirlo fuori dai denti. Ad esempio Helmut Marko, boss Red Bull: "Vorrei che nel 2021 i motori della F1 fossero dei V12 aspirati con potenza e sound che i tifosi desiderano. La F1 dev'essere un bene di consumo, prima che un'amica della tecnologia. La gente ama l'i Phone perché è facile da usare, non per conoscere la tecnologia che ci sta dietro". Dalla nostra umilissima tribuna, ci sentiamo di essere d'accordo. L'ibrido non ha portato al contenimento dei costi, ha lasciato solo tre motoristi e mezzo in lizza ed ha prodotto una delle epoche agonisticamente più noiose di sempre. In fondo l'ibrido è un momento di passaggio, i due mondi definiti restano l'endotermico e l'elettrico. Si lasci l'elettrico alla promettente Formula E, e si riporti la Formula 1 ad essere in primis agonismo e spettacolo, prima che sperimentazione che difficilmente finirà sulle auto di serie.

Renault, nuovo motore e investimenti. Per il 2018 la Régie fa paura

A proposito di motori, Renault ha portato ad Austin un esemplare dell'ultima specifica per ogni squadra di cui è fornitore. La Règie sta investendo parecchio in vista del 2018 con un obiettivo chiaro: il podio. E pare che il motore in questione avrà, oltre che maggiore potenza di base, il manettino o 'bottone magico' stile Mercedes per ottimizzare le prestazioni in momenti specifici. Dopo il discusso ingaggio di Marcin Budkowski, e quello meno discusso ma certo intelligente di Carlo Sainz, un altro elemento in chiave 2018 che costringe gli altri team a guardare con occhio diverso il team diretto da Cyril Abiteboul.

Toto Wolff maramaldeggia: "Noi abbiamo il controllo qualità"

Non sono passate inosservate le dichiarazioni pre week end di Toto Wolff, che è sembrato voler proseguire la sottile guerra psicologica con la Ferrari tornando sui guai ferraristi in Asia. "Siamo molto impegnati sul fronte del controllo qualità - ha detto - utilizziamo solo componenti che abbiano superato le nostre verifiche interne che sono molto capillari ed invasive". Una lezioncina indirizzata evidentemente a Marchionne, forse per scoprire le carte di Maranello. Nel paddock, infatti, non sono in molti ad essere convinti che si sia trattato davvero solo di tubi e candele. Qualcuno sostiene che Marchionne abbia preferito 'scaricare' le responsabilità sui fornitori piuttosto che ammettere che la Ferrari ha iniziato a rompere quando ha forzato per cercare ulteriori cavalli e chiudere il gap con la Mercedes, nel momento decisivo. Non andrebbe però dimenticato che qualche problemino di sostituzione del cambio, durante la stagione,l'ha avuto anche Mercedes. E che dodici mesi fa, proprio in Malesia dove quest'anno ha ipotecato il titolo, Lewis Hamilton disse addio al Mondiale col motore in fiamme.

Ferrari, quanti straordinari da Singapore

Non conosciamo gli estremi dei contratti di lavoro in Ferrari, ma certo tecnici e meccanici di Maranello potrebbero far richiesta di parecchi straordinari. Dal botto suicida di Singapore in poi, abbiamo visto più spesso le rosse a cofano aperto che non in pista, coi meccanici in impegnati per tutta la notte fra il venerdì e il sabato sia a Sepang che a Suzuka.

Sainz, che esordio in Renault

Un peccato sia mancato il confronto diretto con Nico Hulkenberg, appiedato sia in qualifica che in gara. Ma certo l'esordio di Carlos Sainz in Renault, considerato che lo spagnolo non aveva mai guidato la macchina, è stato da urlo: libere costantemente davanti al compagno di squadra e piazzamento a punti, con sorpasso alla Force India che non ha nulla da invidiare a quelli di Vettel e Verstappen. Red Bull, non per niente, lo ha lasciato andare in Renault col diritto di riprenderselo dopo il 2018.

Kubica-Williams, passi avanti

Dopo quello in Ungheria, Robert Kubica ha effettuato a Silverstone un altro test al volante della Williams (2014) e poi nuovamente a Budapest, a ridosso del Gp Usa. Il team ha mandato in pista sia lui sia Paul Di Resta in vista della scelta per il 2018, e pare che Kubica siua risultato più veloce. C'è ancora da capire cosa farà Felipe Massa, ma dopo il test le possibilità di rivedere il polacco in Formula 1 risultano sensibilmente aumentate. Tanto che Felipe, annusata l'aria, ha chiesto di sapere entro il Gp del Brasile le decisioni del team. Nel caso, farà un'altra parata come quella dello scorso anno. Di certo per ora c'è che il clan Stroll, azionista forte della Williams, preferirebbe vedere al fianco di Lance un pilota 'morbido', Massa o Di Resta, mentre Paddy Lowe spinge per Kubica.

Haas rimbalza Giovinazzi e Leclerc

Ad Austin la Haas, oltre ad aver portato tantissime novità di carattere aerodinamico, ha sostanzialmente confermato alla Ferrari – pur nella totale soddisfazione della collaborazione tecnica – di non avere spazio in chiave 2018 per Giovinazzi e Leclerc, che Maranello vuole in pista. "Lavoriamo bene con Ferrari – ha detto il Team Principal Gunther Steiner – e da Maranello ci hanno chiesto se potessimo fare qualcosa per i loro piloti junior. Abbiamo però risposto di no, perché abbiamo i nostri progetti da portare avanti. Quando abbiamo firmato coi nostri due piloti, che saranno confermati nel 2018, abbiamo messo insieme dei piani ed ora dobbiamo essere coerenti". Leclerc ha la quasi certezza di un volante Sauber, mentre per Giovinazzi occorrerà capire se Sauber è effettivamente disposta a divenire una sorta di junior team Ferrari – e allora i due giovani saranno in coppia – o se la ricca sponsorizzazione portata da Eriksson resisterà.