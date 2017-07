Sospiro di sollievo per Vettel: nessuna sanzione dalla FIA per il caso Hamilton

Si temeva una nuova sanzione, ma è verosimilmente arrivata soltanto una tirata d’orecchie per Sebastian Vettel e la Ferrari. L’incontro di quest’oggi a Parigi non ha portato a ulteriori penalizzazioni del pilota tedesco, finito sotto esame della FIA dopo l’impatto con Lewis Hamilton a Baku. Il verdetto ha portato alla conferma delle decisioni prese dai commissari di gara, ovvero 10 secondi di stop-and-go. Nulla di più. E, così, Vettel potrà presentarsi regolarmente al via del Gran Premio d’Austria in programma nel prossimo weekend.

Alla fine ha prevalso il buonsenso, nonostante in molti sostenessero che Vettel avesse già ricevuto un trattamento di favore a Baku. In realtà, pare che abbia prevalso la volontà della FIA di mettere spalle al muro il team di Maranello, il cui comportamento nelle ore successive al GP di Azerbaigian era stato ritenuto troppo conflittuale, con ovvio riferimento alle dichiarazioni dello stesso Vettel e Maurizio Arrivabene.

Vettel si sarebbe assunto le proprie responsabilità e avrebbe chiesto scusa alla FIA, quanto bastava per cancellare il duro post-gara di Baku. Una tirata d’orecchie e nulla più, dunque. Jean Todt ha deciso di non andare oltre, permettendo al duello per il titolo iridato di proseguire senza sorprese. Si riparte con Vettel a quota 153 e Hamilton secondo a -14. Allacciate le cinture.

" Alla luce di questi sviluppi, il presidente della FIA Jean Todt ha deciso che il caso può considerarsi chiuso. Ciònonostante, in considerazione della gravità dell’atto e delle sue potenziali conseguenze negative, il presidente della FIA ha voluto chiarire che, se l’episodio dovesse ripetersi, la questione verrebbe immediatamente esaminata da un’investigazione del Tribunale Internazionale della FIA. - Il comunicato della FIA "