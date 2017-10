Toro Rosso: il neozelandese Hartley al posto di Gasly ad Austin

Brendon Hartley sarà il primo pilota neozelandese dopo 33 anni in Formula 1. Il vincitore della 24 Ore di Le Mans prenderà infatti il posto del francese Pierre Gasly alla guida della Toro Rosso in occasione del Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin. Gasly resterà in Giappone, dove cercherà di vincere il campionato Super Formula con il team Mugen Honda, ma dovrebbe tornare per i tre Gran Premi finali della stagione.