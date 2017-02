Toto Wolff e Niki Lauda rinnovano con la Mercedes fino al 2020

In settimana (esattamente giovedì) sarà svelata la nuova Mercedes che partirà ancora una volta come la grande favorita del Campionato del Mondo di Formula Uno 2017. Nel frattempo la Scuderia di Stoccarda ha ampiamente messo a posto tutti i pezzi del proprio puzzle, partendo dalla testa. Toto Wolff (Team Principal) e Niki Lauda (Presidente onorario), infatti, hanno rinnovato il proprio contratto con la Mercedes fino alla stagione 2020. Una decisione quasi scontata visti i risultati del team tedesco degli ultimi anni e che assume maggiore valore vista la capacità di Wolff e Lauda di gestire il delicatissimo rapporto tra Lewis Hamilton e Nico Rosberg, specialmente nell’ultima stagione. Questi prolungamenti arrivano a seguito dell’addio di Paddy Lowe (sostituito dall’ex Ferrari James Allison) e dell’arrivo di Valtteri Bottas come seconda guida (come ben noto il finlandese è rappresentato proprio da Toto Wolff).

La Mercedes, dunque, punta sulla continuità e, in questo modo, mettere a tacere alcuni spifferi che si erano levati dalla Germania su una possibile diversità di vedute tra Wolff e Lauda. Le parole del Presidente della Mercedes, Dieter Zetsche, sul sito ufficiale della casa teutonica, mettono la parola fine ad ogni illazione: “Le qualità a livello dirigenziale e imprenditoriale di Toto e l’incredibile esperienza di Niki non le scopriamo certo oggi e ci hanno portato a risultati ben oltre le nostre più rosee aspettative. Non potrei sperare in persone migliori in quei ruoli, per cui sono ben lieto di confermare la loro presenza fino al 2020”. Il 2020, tra le altre cose, non è una data casuale. In quell’anno, infatti, scadrà il famoso “Patto della Concordia” che regola i rapporti commerciali tra la Formula Uno ed i team.