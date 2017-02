Un nuovo “vestito” tutto in rosso per la nuova Ferrari. Scoperti alcuni dettagli della 668

Il 24 febbraio sapremo tutta la verità. Quel giorno la Ferrari toglierà i veli alla nuova nata di Maranello per competere nel Mondiale di F1 2017 ed essere competitivi il più possibile. Nella stessa giornata si svolgerà anche il filming day sulla pista di Fiorano per testare la vettura prima della sessione di prove collettive sul tracciato di Barcellona dal 27 al 2 marzo. Sono tante le voci che stanno accompagnando la nuova creatura del Cavallino Rampante. Del progetto 668 stanno parlando praticamente tutti e le versioni sono contrastanti, tra chi dice che i tecnici non siano soddisfatti e chi invita all’ottimismo.

Da fonti però più attendibili arrivano notizie circa la livrea della monoposto 2017. La Ferrari, infatti, tornerà ad essere quasi tutta rossa. Vi sarà un ritorno al passato anche da punto di vista strettamente tecnico ovvero il ricorso alla famosa “pinna” sul cofano motore. Una soluzione sperimentata nel 2008 e valsa un titolo costruttori, ai tempi di Felipe Massa e Kimi Raikkonen.

In più, per cercare di trovare carico sull’anteriore, la Ferrari disporrà del sistema S-Duct, un accorgimento che consente di incanalare l’aria turbolenta da sotto il muso e farla fuoriuscire dalla parte superiore della monoposto. Un aspetto che, in questi ultimi anni, ha rappresentato un marchio di fabbrica della Mercedes. Anche per questo è lecito pensare che il muso della nuova “belva” sarà molto simile a quello della W07-Hybrid.

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix