Un tifoso critica l’assoluzione di Vettel e Hamilton lo premia con un “like” su Instagram

Per il momento Lewis Hamilton non ha ancora avuto modo dire qualcosa riguardo di ufficiale riguardo all’assoluzione di Sebastian Vettel da parte della FIA. Il tre volte campione del mondo, infatti, negli ultimi giorni ha pensato ad altro e si è diviso tra Parigi, un nuovo taglio di capelli, e la consueta tonnellata di foto e video su Instagram.

Proprio su questo social network, tuttavia, ha lasciato trapelare che a lui il “nulla di fatto” non gli è proprio andato giù. In che modo? Semplice, in pieno stile social del 2017. Mettendo un “like” ad un post di un suo tifoso che recitava: ”Ho perso tutto il rispetto nei confronti di FIA, Ferrari e Sebastian Vettel dopo questa decisione. Passa il messaggio che qualunque cosa tu faccia in pista puoi passarla franca chiedendo scusa. Se fosse successo a Lewis lo avrebbero squalificato, multato e gli avrebbero tolto anche i punti in classifica. La FIA è piena di gente stupida, faziosa ed a favore della Ferrari, come sempre!”.

Proprio in calce a questo commento Hamilton ha messo il suo gradimento, una sorta di approvazione a parole decisamente pesanti che l’inglese, ovviamente, non può permettersi di dire. Che probabilmente pensa, ma che non può ufficializzare ai media. Almeno sino ad oggi. Vedremo dalla giornata di giovedì con le prime interviste e la conferenza stampa dei piloti se il portacolori della Mercedes avrà modo e coraggio di ribadire questi concetti.

Si annuncia un fine settimana del GP di Austria particolarmente teso. Ci attendiamo di tutto, sia a parole che in pista. Il clima, dopo Baku, si è irrimediabilmente arroventato e lo scontro tra i due piloti sarà il fulcro del weekend. Di una cosa, però, siamo certi. Non ci saranno più “like” tra Hamilton e Vettel.

