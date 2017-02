Verstappen-mania: due circuiti del campionato devono modificare le tribune

In Olanda, ormai, è scoppiata la Verstappen-mania. L'arrivo di Max Verstappen in formula 1 e i suoi successi hanno dato al popolo dei Paesi Bassi un nuovo idolo per cui tifare e questo avrà delle conseguenze sulla stagione 2017.

Come esiste una "marea gialla" nella MotoGP, formata dalle migliaia di tifosi che ogni volta affollano le tribune per tifare Valentino Rossi, ora arriva in F1 la "marea arancione", una folla di olandesi (per i quali l'arancione è il colore nazionale) pronti a tifare per il nuovo giovane beniamino.

E così ben due circuiti si vedono costretti ad apportare delle modifiche alla struttura, perché i posti per contenede questa affluenza altrimenti non basterebbero: si tratta di Spa-Francorchamps, circuito belga molto prossimo alla "casa" dei Verstappen-maniaci, e del Red Bull Ring in Austria. A Spa è già stata annunciata una tribuna esclusiva per gli olandesi, in prossimità della curva Pouhon; il circuito dello Spielberg, che è invece il quartier generale della scuderia per cui corre il giovane Max, ha predisposto la costruzione di 5000 nuovi posti per permettere ai propri sostenitori di godere appieno di un'eventuale vittoria casalinga.