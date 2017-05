Vettel: "Mercedes favorita a Montecarlo ma il pacchetto Ferrari mi lascia fiducioso"

" La Mercedes sta facendo un ottimo lavoro e rimane la squadra da battere: ma abbiamo un buon pacchetto sono fiducioso. "

Sebastian Vettel alla vigilia delle libere del GP di Montecarlo mostra un discreto ottimismo per una pista che storicamente favorisce le Frecce d’Argento (che hanno vinto le ultime 4 edizioni del GP del Principato) e dove la Ferrari ha vinto l’ultima volta 16 anni fa

" Abbiamo avuto un buon inizio di stagione, ma non ci accontentiamo di essere dietro, ovviamente vogliamo stare davanti. Potremmo già aver vinto più gare, ma la stagione è ancora lunga. Abbiamo una buona macchina, per cui non sono preoccupato. Credo che abbiamo guadagnato i punti che meritiamo ma in alcune gare altri hanno fatto semplicemente un lavoro migliore. Ad ogni modo, cerchiamo sempre di fare del nostro meglio. A volte è più facile, altre volte più difficile, ma se rimaniamo uniti, allora è possibile. Sono contento di quello che abbiamo, ma vogliamo ancora migliorare. "

Hamilton: "Cosa invidio a Vettel? La sua Ferrari è impressionante"

"Cosa ammiro di Vettel? La sua auto, al momento". Così Lewis Hamilton ha risposto ad una domanda dei cronisti a proposito della sua rivalità con Sebastian Vettel in vista del Gran Premio di Montecarlo. "Certo che ammiro il ritmo, la velocità e il talento puro che ha Sebastian. Ecco perché mi sto godendo la battaglia con lui. Ma naturalmente la sua auto sembra essere abbastanza impressionante", ha aggiunto il pilota inglese. "Sono orgoglioso del fatto di essere molto forte mentalmente e penso sia qualcosa che si può ammirare anche in colui contro cui stai combattendo, come Sebastian", ha dichiarato ancora Hamilton. "Sembra solido. Voglio che sia al suo meglio quando sale in macchina, quindi non ho alcuna intenzione di giocare guerre psicologiche al di fuori", ha aggiunto il britannico. "Voglio batterlo in macchina", ha concluso il driver inglese.

Raikkonen: "Montecarlo pista unica"

Anche Kimi Raikkonen, che a Montecarlo è salito sul podio l’ultima volta nel 2009, appare avere buone sensazioni per questo Gran Premio del Principato…

" Mi piace questo circuito. Qui ho fatto delle belle gare e trascorso dei bei weekend. Non paragonerei questa pista ad altre". Così Kimi Raikkonen, pilota della Ferrari, in vista del Gran Premio di Montecarlo. "E’ una grande sfida e sono molte le cose da azzeccare perché tutto vada nel modo giusto. Quando la macchina va bene e tu hai una buona sensazione, allora è piacevole guidare qui - ha aggiunto il finlandese al sito Ferrari - ma le cose possono prendere in fretta una brutta piega, e allora il tuo weekend diventa molto lungo? Dobbiamo fare molti i giri, avere un buon feeling con la macchina, e cercare di farla lavorare come vogliamo. Mi auguro che funzioni come in tutte le altre piste in cui siamo stati quest’anno. "