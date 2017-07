Vettel: "Mi sono scusato con Hamilton, ora voltiamo pagina"

"Ho rivisto le immagini, avevo una prospettiva diversa dall'interno della macchina rispetto a quella fuori. Ho parlato con Lewis dopo la gara ma non voglio ingrandire la questione più di quanto non sia stato fatto. E' un nostro diritto che la cosa rimanga tra di noi". Sebastian Vettel è tornato così sull'incidente con Hamilton nel Gran Premio di Azerbaigian. "La mia è stata una decisione sbagliata, ho ricevuto una penalità in gara perdendo la possibilità di una potenziale vittoria", ha chiarito il pilota tedesco della Ferrari durante la conferenza stampa alla vigilia delle prove libere del Gran Premio di Austria. Al suo fianco, a parlare ai giornalisti, lo stesso Hamilton.

"È stato sbagliato affiancarmi a lui e colpire la sua gomma", ha aggiunto Vettel. "Non ho molto altro da dire. Subito sono rimasto sorpreso, pensavo che Lewis avesse frenato, dopo ho capito che non c'era da parte sua un'intenzone negativa. È per questo che mi sono arrabbiato. Non sono fiero di quanto ho fatto, vorrei non averlo fatto ma non posso cancellarlo. Non ho mai voluto fargli male o danneggiare la sua macchina". "Ripercussioni? Quello che ho fatto è sbagliato, ora dipende tutto da Lewis. Ho sbagliato ma - ha sottolineato il ferrarista - è piacevole sapere che possiamo voltare pagina, il rispetto che c'è tra di noi penso ci possa aiutare in questo senso".

Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, F1 2017, LaPresseLaPresse

"Siamo maturi per andare oltre. Ora sono contento di scendere in pista per fare del mio meglio. Quando sei in lotta - ha aggiunto - non hai tempo per pensare ad altro. Non avrà alcun impatto sulle prossime gare", ha continuato Vettel. "Perché chi ho messo tanto tempo a chiedere scusa? Non ho sentito subito il bisogno di parlare prima con i giornalisti, l'unica persona che mi interessava sentire era Lewis. Alla Fia hanno chiesto la mia opinione sull'accaduto e io l'ho espressa. Chiarirmi con lui subito dopo la gara? Era troppo presto, eravamo troppo impegnati, non era il momento adatto, c'erano troppe persone"

Video - Ronaldo, Curry, Hamilton: i 10 sportivi più pagati al mondo nel 2017 00:49

"L'opinione su quello che è accaduto la mantengo, ma ormai è acqua passata. Il discorso è chiuso e c'è totale concentrazione sul weekend, ho detto tutto quello che era necessario dire. Io e Sebastian abbiamo parlato dopo la gara - ha proseguito l'ex campione del mondo - il giorno dopo ho detto che il rispetto nei suoi confronti è rimasto intatto. Continuerò a correre come ho fatto finora, con lo stesso cuore e la stessa determinazione. A Sebastian avevo chiesto di correggere la sua dichiarazione secondo cui l'avrei fatto di proposito. Ma io non volevo fare niente di simile, accetto le sue scuse e la chiudiamo qui. Non sento tensione, abbiamo chiarito al telefono".

"Le mie parole 'Vettel è una vergogna per lo sport'? Non ero esageratamente arrabbiato per la gara, ma per altri motivi. Credo di non aver detto nulla di particolare che voglio rimangiarmi", ha sottolineato Hamilton. "L'opinione su quello che è accaduto la mantengo ma ormai è acqua passata, dobbiamo guardare avanti". E prosegue: "Era uno scenario difficile e ci sono state delle cirocstanze sfortunate. Ora dobbiamo cercare di riunire le forze e fare in modo che la cosa non si ripeta. Ora il mio compito è concentrarmi sulle tante gare che mancano", ha spiegato il pilota inglese della Mercedes nella conferenza stampa alla vigilia delle prove libere del Gran Premio di Austria. "In classifica sono dietro, devo tenere giù la testa e lavorare".