Vettel: "Non serve un genio per capire che il sogno mondiale è compromesso: testa agli ultimi 4 GP"

Sebastian Vettel è amareggiato e triste. Per il secondo weekend consecutivo, un problema tecnico alla sua Ferrari SF70H lo ha penalizzato e gli ha fatto, quasi certamente dire addio alla lotta per il mondiale. Il driver tedesco però non ha voglia di fare processi e dopo aver appurato che a tradirlo è stata una banale rottura della candela di accensione (un problema che Seb aveva già affrontato in Bahrain nel 2010 quando correva in Red Bull, ndr) pensa più a consolare i membri del team del Cavallino Rampante e a dare una pacca sulla spalla al team principal Maurizio Arrivabene, che si attendeva altro da questo trittico asiatico che ha affossato i sogni di gloria della scuderia di Maranello.

" Non so se è un problema di affidabilità di certo non c’era già nulla da fare. In partenza già c’era questo problema dovuto alla rottura della candela di accensione che ci impediva di essere potenti, anche se fossimo rimasti in pista non avremmo potuto ottenere granché. L'abbraccio con Arrivabene? Devo proteggere il mio team in questa fase, criticare il lavoro non porta a nulla. E' solo essendo costruttivi che possiamo uscire da questo momento. Il mondiale? Non c’è bisogno di essere un genio della matematica per capire che la lotta per il Mondiale è compromessa. Il team è stanco, i meccanici anche perché hanno lavorato davvero tanto: ora serve resettare e pensare esclusivamente a provare a vincere le ultime quattro gare. "