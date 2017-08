Vettel sfreccia nel secondo giorno di test a Budapest: domina la sessione del mattino

Dopo lo show del giovane francese Chales Leclerc, il prodotto della Ferrari Academy che ha realizzato il miglior tempo nella prima giornata di testa sull'Hungaroring, è il momento dei calibri pesanti in casa Maranello. Sebastian Vettel domina la mattinata del mercoledì sul circuito di Budapest, timbrando un 1:17.124 in 40 tornate e facendo segnare i migliori tempi in tutti e tre i settori del circuito ungherese.

Alle sue spalle, staccato di 770 centesimi, si piazza un sorprendente Lando Norris, il 17enne pilota del McLaren young driver programme, attualmente al secondo posto nel campionato di Formula3. Kimi Raikkonen è terzo, a 1.113 secondi da Vettel, ma cono soltanto 20 giri effettuati (è stato il pilota che ha girato meno in mattinata), seguito dalla Toro Rosso di Carlos Sainz (+1.726).

Gli occhi di appassionati e tifosi, però, sono tutti per Robert Kubica, al ritorno ufficiale su una monoposto di F1 a 6 anni di distanza dal tremendo incidente al Rally di Andora: il polacco ha percorso 74 giri al volante della Renault, piazzandosi al 7° posto, il primo step per un'incredibile ricostruzione della carriera nel circus.