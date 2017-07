Ferrari in Formula E? Marchionne apre alla Maserati: "Nel 2019 la prima auto elettrica"

Maserati elettrica? C’è una data: il 2019. A confermarlo è proprio Sergio Marchionne, amministratore delegato del gruppo FIAT, nel corso di una conference call di presentazione dei risultati finanziari del gruppo. Sarà proprio la casa del Tridente, a cominciare l’avvio del processo di elettrificazione del gruppo, entrando sul mercato con rivali eccellenti come Porshe.

Un evento importante, soprattutto alla luce di tutte quelle sentenze - nazionali - che prospettano il blocco della circolazione e della vendita di automobile alimentate esclusivamente da motore termico. Germania in primis, ma Marchionne chiede una sentenza definitiva da parte della Commissione europea…

" La Commissione Europea deve correggere tutto quello che può e andare avanti, altrimenti non ne usciamo più. Una soluzione va trovata al più presto perché altrimenti l'incertezza aumenta. In ogni caso il diesel ne risulterà indebolito. Il mio successore? Non mi preoccupa il problema. Ho fiducia che verrà trovata la persona giusta quando lascerò. È una questione importante e inevitabile. Ci stiamo lavorando da mesi, anni. Abbiamo formato persone adeguate, volenterose e capaci. Abbiamo un team molto stabile, non abbiamo perso gente, ma non mi piace speculare su nomi "

Con la conferma della prima Maserati elettrica nel 2019 si può immaginare anche un futuro impegno del Tridente in Formula E, scenario sul quale Marchionne è apparso possibilista nei mesi scorsi (anche per la Ferrari). Una presenza nelle monoposto elettriche appare innegabile in questo momento per i brand premium, soprattutto dopo l’impegno di BMW, Mercedes e di Porsche.