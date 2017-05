Arriva la nuova tavola per il volteggio: attrezzo con più spinta

La Gymnova, noto produttore francese di attrezzi ginnici, ha ufficialmente presentato la sua nuova tavola da volteggio ribattezzata “Montreal” proprio come la città canadese che ospiterà i Mondiali 2017 di ginnastica artistica. Proprio in quell’occasione vedremo all’opera questo nuovo attrezzo che si preannuncia rivoluzionario: ancora maggior spinta, possibilità di essere regolato in altezza con una semplice azione della manopola, maggior comfort e sicurezza per gli atleti.

Lo abbiamo già potuto ammirare ai recenti Campionati Britannici (un mesetto fa, prima degli Europei) ma aspettiamo la rassegna iridata per osservarne tutto il potenziale. Le ginnaste dovranno abituarsi a questo nuovo strumento: staremo a vedere.