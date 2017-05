Biles eliminata da Dancing With The Stars perché "il sorriso non fa vincere medaglie"

Notizia a sorpresa al termine delle semifinali di Dancing With The Stars, il celeberrimo show di danza, la versione statunitense di Ballando con le Stelle.

Simone Biles, icona della ginnastica artistica e vincitrice di quattro medaglie d’oro alle Olimpiadi di Rio 2016, era la grande favorita della vigilia e tutto sembrava apparecchiato per il suo successo televisivo. La 20enne di Columbus ha ottenuto il massimo punteggio dai giudici in occasione della puntata di ieri ma il televoto l’ha punita, in maniera inattesa considerando gli avversari e soprattutto l’elevato gradimento che Simone ha presso il pubblico a stelle e strisce.

L’eroina della Polvere di Magnesio ha probabilmente pagato a caro prezzo una frase pronunciata la scorsa settimana, in risposta a un giudice che l’aveva criticata, dicendole che non l’aveva vista particolarmente gioiosa durante il suo ballo. La Biles accolse la critica, rispondendo che il “sorriso non ti fa vincere le medaglie”. Una battuta che non è stata gradita dal pubblico e che l’ha così punita a un passo dal traguardo.

La Campionessa del Mondo, in coppia con Sasha Farber, si è così dovuta arrendere e non sarà la terza ginnasta a trionfare dopo Lauren Hernandez e Shawn Johnson. A disputare la Finale saranno Rashad Jennings (giocatore di football americano, un’icona in patria), David Ross (ex giocatore di baseball) e la cantante Normani Kordei.