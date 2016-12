Carlotta Ferlito nella top 20 degli sportivi italiani più seguiti sui social! Primo posto per Rossi

Essere uno sportivo spesso significa anche essere un personaggio molto conosciuto, amato (o odiato) dal pubblico. Soprattutto nell’era moderna dei social network e dei media onnipresenti. I social network hanno radicalmente cambiato il mondo in generale e anche l’universo sportivo. Questo strumento è diventato una cassa di risonanza, positiva o negativa dipende dai casi. Fan e appassionati seguono i loro beniamini sui vari profili social. Questo parametro è sempre importante per valutare la riconoscibilità di uno sportivo nel nostro Paese. Italia che naturalmente è un Paese prettamente calciofilo.

Le top 10 dei tre social più diffusi nel nostro Paese (Facebook, Twitter e Instagram) sono letteralmente dominate da personalità calcistiche con l’unica intrusione di Valentino Rossi, il centauro di Tavullia che domina le classifiche Facebook (13 milioni di fans) e Twitter (4,8 milioni di followers) mentre il leader su Instagram è Mario Balotelli (4,6 milioni di follower), calciatore secondo invece nelle altre due classifiche.

Carlotta Ferlito si conferma la ginnasta italiana più seguita sui social network, in particolar modo su Instagram. L’azzurra, reduce dalla seconda partecipazione consecutiva alle Olimpiadi, ha però perso qualche posizione nella classifica generale rispetto all’anno scorso: dodici mesi fa era al nono posto in assoluto, unica intrusa nella top ten tra una marea di calciatori e Valentino Rossi.

A fine 2016 Carlotta è invece ventesima con 667mila followers su quel canale social, è 49esima nella speciale classifica Twitter (187mila followers subito davanti a Marcello Lippi, CT dell’Italia Campione del Mondo di calcio) mentre è uscita da quella di Facebook (i suoi 126mila fans non bastano per essere nella top 50, chiusa da Federica Pellegrini con 153mila).

Su Instagram la Ferlito è stata superata solo da calciatori e allenatori: Carlo Ancelotti, Gigi Buffon, Matteo Darmian, Andrea Barzagli, Marco Borriello, Simone Zaza, Gigi Donnarumma, Paolo Maldini, Alessandro Florenzi. Nella top 20 ci sono 18 personaggi afferenti alla sfera del calcio (tra calciatori in attività, ex ed allenatori), Valentino Rossi e proprio Carlotta che si prende anche lo sfizio di stare davanti a Fabio Cannavaro, capitano dell’Italia Campione del Mondo. Analizzando anche la top 50 solo i nuotatori Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri, il pallavolista Ivan Zaytsev, la tuffatrice Tania Cagnotto, i motociclisti Andrea Dovizioso e Antonio Cairoli, i cestisti Marco Belinelli e Danilo Gallinari, la ginnasta Elisa Meneghini non fanno riferimento al mondo del calcio.

Sì, c’è anche la nostra Mini che con i suoi 226mila followers su Instagram si trova in 44esima posizione: oltre alla Ferlito è l’unica ginnasta a piazzarsi in una delle top 50 degli sportivi italiani più seguiti sui social. Ha partecipato alle Olimpiadi di Rio 2016 e, come Carlotta, è conosciuta presso il grande pubblico anche per la partecipazione al reality Ginnaste – Vite Parallele.

Vanessa Ferrari, Campionessa del Mondo 2006 e a livello tecnico la ginnasta italiana più forte di tutti i tempi, non è in classifica: 50mila fans su Facebook, 30mila followers su Twitter e 116mila su Instagram non sono bastati.