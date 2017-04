Epocale trionfo di Marian Dragulescu al corpo libero, quarto oro in carriera

Marian Dragulescu è il nuovo Campione d’Europa al corpo libero! L’idolo di casa ha mandato in visibilio i 5000 spettatori della gremita Arena di Cluj-Napoca e ha trionfato di fronte al proprio pubblico grazie a un esercizio stupendo, caratterizzato da un’ottima acrobatica e da un’esecuzione di qualità.

Il 36enne di Bucarest, grande icona della Polvere di Magnesio rumena, si è imposto con 14.500 e ha così conquistato la medaglia d’oro al corpo libero per la quarta volta in carriera agli Europei dopo i trionfi del 2000, 2004 e 2005 oltre agli argenti del 2006 e 2016 e conquista così il suo decimo titolo continentale nel complesso. Marian Dragulescu è stato anche quattro volte Campione del Mondo in questa specialità (2001, 2002, 2006, 2009) e non smette davvero più di stupire.

Medaglia d’argento per il russo Dmitrii Lankin (14.466), bronzo per l’israealiano Alexander Shatilov (14.400). Ha deluso Rayderley Zapata, spagnolo primo in qualifica ma oggi ha commesso troppi errori concludendo al sesto posto (14.300) alle spalle dell’altro israeliano Artem Dolgopyat (14.333) e al britannico Dominick Cunningham (14.300).

Oleg Verniaiev, ieri trionfatore nel concorso generale, non è andato oltre il settimo posto (14.033). L’ucraino ha preceduto il bielorusso Pavel Bulauski (13.766).

***

ANELLI – Il dominio di Eleftherios Petrounias prosegue ininterrotto! Il Campione Olimpico di specialità non ha rivali e con la sua classe cristallina domina il castello, conquistando il terzo oro consecutivo agli Europei! Il 26enne è un autentico mostro degli anelli, un fenomeno dell’attrezzo nettamente più forte di tutta la concorrenza.

Petrounias ha trionfato con 15.433, quattro decimi di vantaggio sui ragazzi che lo hanno affiancato sul podio: il britannico Courtney Tulloch (15.066) e l’ucraino Igor Radivilov (15.033).

CAVALLO CON MANIGLIE – David Belyavskiy trionfa con 15.100, sconfiggendo il favorito Krisztian Berki. Il Campione Olimpico di Londra 2012 (14.900, 3 decimi di penalità neutra per un ritardo nella partenza) si è dovuto arrendere al cospetto del rivale russo che conquista addirittura la quinta medaglia d’oro agli Europei, la 12esima della carriera nella rassegna continentale. Su questo attrezzo era stato d’argento lo scorso anno a Berna, oggi è arrivato il meritato trionfo.Il rivale ungherese non riesce così a conquistare il sesto titolo europeo della carriera su questo attrezzo ma comunque sale sul podio addirittura per l’ottava volta: un monumento del cavallo con maniglie. Completa il podio l’armeno Harutyn Merdinyan (14.833) che si lascia alle spalle il croato Robert Seligman (14.766) e lo svizzero Oliver Hegi (14.700). Sesto lo sloveno Saso Bertoncelj (13.433, ha sbagliato la verticale), è caduto l’ucraino Oleg Verniaiev (il campione all-around è settimo con 13.200), piede a terra anche per il turco Ferhat Arican (ottavo, 12.966).