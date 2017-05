Il parkour è una nuova disciplina FIG: obiettivo portarlo a Tokyo 2020

Grandissima novità per la Federazione Internazionale di Ginnastica che ha ufficialmente riconosciuto il parkour come una sua nuova disciplina al pari di artistica, ritmica, trampolino elastico (i tre sport olimpici), aerobica, acrobatica, ginnastica per tutti. Il consiglio della FIG, riunitosi a Baku (Azerbaijan), ha approvato l’affiliazione del parkour e ha dato il via libera all’organizzazione dei Mondiali 2020 e della Coppa del Mondo a partire dal 2018.

Le specialità riconosciute sono due: “obstacle course sprint” cioè una gara contro il cronometro; “obstacle course freestyle”, una competizione con giuria. Il parkour si può svolgere in contesti urbani o naturali, con diverse tipologie di percorsi: siamo abituati a vedere diversi video di questi funamboli che saltano da una ringhiera, da un tetto, da un muretto. In realtà, come specifica la FIG, la nuova disciplina non ha ancora un nome, perché il parkour è inteso come specialità ludica a corpo libero priva di competizioni, ma non è escluso che si possa mantenere comunque lo stesso nome, vista la neonata collaborazione con il Mouvement International du Parkour, Freerunning et l’Art du déplacement.

La prima competizione si svolgerà il 28 maggio 2017 durante i FISE a Montepellier (Francia). In quel contesto saranno presenti anche i vertici del CIO. Ormai non è più un mistero che sia stata chiesta l’inclusione del parkour all’interno del programma a cinque cerchi, già a partire dalle Olimpiadi di Tokyo 2020!