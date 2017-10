Italia femminile pronta per le qualificazioni mondiali: la formazione azzurra

Il grande giorno dell’Italia è arrivato: oggi le azzurre faranno il proprio debutto ai Mondiali 2017 di ginnastica artistica. Le ragazze di Enrico Casella scenderanno in pedana alle ore 22.00 (italiane, le 16.00 locali) per disputare il loro turno di qualificazione: il sorteggio ha regalato la buona quarta suddivisione, scattando dalla trave. L’avvio non è quello dei migliori ma il nostro quartetto si presenta con l’obiettivo di ben figurare e di lasciare un’ottima impressione. Non sarà facile visto il contesto altamente competitivo ma ci proveremo fino in fonda.

Questa la formazione dell’Italia per le qualificazioni dei Mondiali 2017 di ginnastica artistica: Vanessa Ferrari sarà impegnata al corpo libero e alla trave; Lara Mori è la nostra unica all-arounder, Desiree Carofiglio si esibirà al quadrato e al volteggio, dove porterà i due salti, oltre che sugli staggi, Sara Berardinelli si cimenterà con trave e parallele.

TRAVE: Vanessa Ferrari, Lara Mori, Sara Berardinelli

CORPO LIBERO: Vanessa Ferrari, Lara Mori, Desiree Carofiglio

VOLTEGGIO: Lara Mori, Desiree Carofiglio (2 salti)

PARALLELE ASIMMETRICHE: Lara Mori, Desiree Carofiglio, Sara Berardinelli