Lara Mori nell’Olimpo delle grandi: sfiora la top ten nell'all-around

Tra le giganti, tra le più forti al mondo, tra colossi che sembravano davvero imbattibili, Lara Mori è riuscita comunque a dire la sua, a distinguersi per la sua ginnastica e per la sua grinta in una Finale all-around mai stata così combattuta ai Mondiali (ha vinto Morgan Hurd con un decimo di vantaggio su Ellie Black, quattro ginnaste racchiuse in appena mezzo punto). C’è stata tanta intensità in pedana a Montreal (Canada), la stessa che la 19enne toscana ha messo in ogni singolo esercizio e ottenendo così il 12esimo posto finale.

L’allieva di Stefania Bucci, che qui gareggiò alle Olimpiadi 1976, è nella metà nobile della classifica, è semplicemente tra le migliori 12 del Pianeta e con una giuria un po’ più buona avrebbe anche potuto agguantare una top ten letteralmente da fantascienza. Un risultato meritato per Lara che ci ha messo davvero l’anima per ottenere questa prestazione, giunta al termine di un cammino lungo e faticoso, sudato e lavorando “in maniera silenziosa” come ha tenuto a precisare la capitana Vanessa Ferrari nel suo messaggio di in bocca al lupo prima dell’atto conclusivo del giro completo. Non è da poco essere in quella posizione nella gara regina, quella che misura la completezza di una ginnasta, la bravura su tutti gli attrezzi: eppure l’azzurra ce l’ha fatta, ha tenuto altissima la bandiera dell’Italia e possiamo ritenerci più che soddisfatti della sua performance. Davvero non si può recriminarle nulla perché ha fatto tutto quello che doveva fare (dispiace che il suo corpo libero sia stato valutato solo con 13.000, anche in vista della Finale di Specialità di domenica mentre il 12.266 alla fine è in linea con la durezza dimostrata dai giudici nei confronti di tutte le ragazze durante l’intera rassegna iridata). Il 13.433 al volteggio e il 13.466 alle parallele testimoniano la bontà della prima Finale della Mori a un Mondiale.

Prendere e portare a casa con ancora tanta voglia di crescere ulteriormente perché si può fare ancora meglio, ne deve essere convinta. Ma ora resettare tutto e prepararsi al meglio per la sfida al quadrato che la attende domani: la corsa alle medaglie, insieme alla Leonessa, è partita e non bisogna smettere di sognare. Con la convinzione che questa Lara Mori è sempre più una certezza in casa Italia e la sua stagione, tra il quarto posto al corpo libero degli Europei e questi risultati ai Mondiali, lo testimonia senza ombra di dubbio.