Epke Zonderland vola ancora! Grande esercizio alla sbarra ai Mondiali di Montreal

L’olandese volante è decollato di nuovo. Epke Zonderland, campione olimpico alla sbarra a Londra 2012 e poi campione mondiale nella stessa specialità per i successivi due anni era uno dei ginnasti più attesi ai Mondiali di Montreal e non ha deluso.

Reduce da un biennio difficile contraddistinto da infortuni e cadute, il fuoriclasse olandese nella gara di qualificazione della rassegna iridata canadese ha realizzato il miglior punteggio alla sbarra (14.433) con un esercizio “dei suoi”, che potete ammirare nel video qui sopra.

…e se non avete ancora saziato la vostra fame di ginnastica vi offriamo un dessert targato Kenzo Shirai: il giapponese in qualificazione è stato il migliore al corpo libero con 15.766 e guardando la clip qui sotto non vi stupirete del fatto che sia soprannominato “Mr. Twist” (Mr. Avvitamento).

Il programma dei Mondiali di ginnastica artistica nel frattempo prosegue: dopo la conclusione delle qualificazioni femminili inizieranno le finali per assegnare le medaglie iridate. Giovedì e Venerdì le finali All-Around, poi nel weekend le gare di specialità in cui torneranno protagonisti i fenomeni di cui sopra.

***

Eurosport è #HomeOfTheOlympics: gli storici esercizi di Chechi e Cassina ad Atene 2004

Video - Jury Chechi bronzo agli anelli ad Atene 2004 a 34 anni: un esercizio indimenticabile! 02:43