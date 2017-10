Mondiali: Rottura del tendine d’Achille per Larisa Iordache! L’infortunio prima della gara

La Federazione Rumena ha comunicato l’entità dell’infortunio di Larisa Iordache, patito durante il riscaldamento al corpo libero un paio di minuti prima dell’inizio delle qualifiche ai Mondiali 2017 di ginnastica artistica. Si tratta della rottura del tendine d’Achille per la 21enne di Bucarest, tra le grandi favorite per le medaglia a Montreal. Naturalmente ne sapremo di più nelle prossime ore.

E’ successo davvero di tutto nella terza suddivisione delle qualificazioni femminili ai Mondiali 2017 di ginnastica artistica. Prima dell’inizio della gara, infatti, Larisa Iordache si è infortunata: stava eseguendo il riscaldamento al corpo libero quando il suo tendine d’Achille ha ceduto, la rumena era la grande favorita per le medaglie nel concorso generale e alla trave. La Romania è in crisi totale e il colpo di grazia arriva quando Catalina Ponor cade sul teso in ingresso alla trave: la Campionessa d’Europa di specialità e Campionessa Olimpica ad Atene 2004 ha terminato l’esercizio in lacrime fermandosi a 12.233, addio sogni di gloria.

Ci si aspettava moltissimo anche da Sanne Wevers ma la Campionessa Olimpica alla trave ha commesso troppe sbavature sul suo attrezzo di riferimento, è sembrata lontana dal miglior stato di forma e non è andata oltre a un modesto 12.733 che verosimilmente non basterà per entrare in finale (al momento è quinta).

Grande attesa anche per Giulia Steingruber. La svizzera ha incantato al volteggio dove è bronzo olimpico in carica: 15.100 su un Rudi perfettamente stoppato, 14.400 sul secondo salto e media di 14.750 che vale il secondo posto nella classifica di specialità alle spalle di Maria Paseka (14.933). La bionda di San Gallo ha però faticato al corpo libero (13.266, stesso punteggio di Catalina Ponor e finale a rischio), tra trave (11.933) e parallele (12.833) e sembrata in difficoltà e si è fermata a un totale di 53.132: vedremo se riuscirà a riprendersi quando si assegneranno le medaglie nel giro completo.

Da annotare il 12.833 di Eythora Thorsdottir alla trave che non ha potuto salire su tutti gli attrezzi a causa di problemi alle costole. Alle 22.00 scenderà in pedana l’Italia!