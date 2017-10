Ruoteng Xiao succede a Uchimura: vittoria nell’all-around, che battaglia tra 6 giganti!

Doveva essere una gara spettacolare, intensa, equilibrata, palpitante e così è stato. Ruoteng Xiao è il nuovo Campione del Mondo all-around e succede così a Kohei Uchimura che vinceva il titolo iridato fin dal 2009. L’assenza dell’Imperatore, dominatore indiscusso degli ultimi due cicli olimpici ma infortunatosi durante le qualifiche, ha aperto il campo a diversi contendenti che hanno inscenato una sfida totale e a tutto campo di rara intensità: cinque atleti racchiusi in appena 9 decimi di punto! La curiosità vuole che l’ultimo Campione del Mondo prima dell’era Uchimura era proprio un cinese, Wei Yang che fu anche l’ultimo capace di battere Kohei (alle Olimpiadi di Pechino).

L’ha spuntata il 21enne cinese che prima d’ora vantava come miglior risultato dei successi nelle Coppe del Mondo di specialità e che a Glasgow 2015 fu soltanto nono sui quattro attrezzi. Oggi è stato letteralmente perfetto mostrando grande continuità e imponendosi con il punteggio di 86.033 (14.433 al corpo libero, 14.800 al cavallo, 13.800 agli anelli, 14.900 al volteggio, 14.600 alle parallele, 14.400 alla sbarra). Doppietta cinese grazie al secondo posto di Chaopan Lin (86.448) che ha battuto il nipponico Kenzo Shirai di appena 17 millesimi (86.431): la vite umana era al suo primo all-around internazionale dopo aver giganteggiato per anni tra volteggio e corpo libero, oggi ha permesso al Sol Levante di salire sul podio nonostante l’assenza di Shirai.

Deve invece mangiarsi le mani il russo David Belyavskiy che è quarto (86.315) ma che ha commesso un errore letale alla sbarra nell’esercizio finale senza il quale sarebbe stato Campione del Mondo. Quinta piazza per il cubano Manrique Larduet, secondo due anni fa e vincitore delle qualifiche, che ha pagato delle incertezze iniziali tra corpo libero e volteggio (86.031). L’uomo più atteso della vigilia era l’ucraino Oleg Verniaiev, colui che mise paura a Uchimura alle Olimpiadi di Rio 2016 perdendo per un solo decimo, ma ha commesso vistose sbavature al corpo libero e poi è caduto alla sbarra dovendosi accontentare dell’ottava posizione (83.997) preceduto dal britannico Nile Wilson (85.332) e dallo statunitense Yul Moldauer (84.998). Non c’erano italiani in gara, Lorenzo Galli aveva chiuso le qualifiche al 28esimo posto.

