Simone Biles cambia coach: “Mi seguirà Laurent Landi”

Simone Biles ha svelato il nome del suo nuovo coach: si tratta di Laurent Landi che sarà affiancato dalla moglie Cecile. La Campionessa Olimpica e tre volte consecutive Campionessa del Mondo ha dato l’annunciato allo Houston Chronicle ed è poi stato l’allenatore a ufficializzare il tutto tramite un tweet. La dominatrice della Polvere di Magnesio ha annunciato il proprio ritorno in gara per il 2018 ma questa volta non sarà affiancata da Aimee Boorman, colei che l’ha supportata per tutta la carriera (si è dovuta trasferire in Florida con tutta la famiglia).

I Landi avevano da poco lasciato la WOGA dove avevano seguito Madison Kocian (Campionessa del Mondo 2015 alle parallele e nel quintetto olimpico a Rio 2016) e Alyssa Baumann (oro iridato con la squadra). La Biles si allenera sempre al suo World Champions Centre di Spring (Texas). L’atleta si è dichiarata ottimista: “Usa uno stile e una tecnica differente rispetto ad Aimee ma ogni tanto è necessario un cambio per vedere quello di cui sei capace e continuare a vincere. Ha fatto un buon lavoro alla WOGA, è un coach che non dà pressioni e che non è mai stressato“.