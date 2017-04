Sorpresone Coline Devillard! La francese è d’oro al volteggio con beffa per Downie e Paseka

Succede l’incredibile durante la Finale di Specialità al volteggio degli Europei 2017 di ginnastica artistica. Tutti si attendevano il grande duello tra Ellie Downie e Maria Paseka, le prime due in qualifica, e invece salta fuori l’inattesa Coline Devillard.

La francese classe 2000, alla prima uscita importante tra le seniores, si è laureata Campionessa d’Europa grazie a due salti di estrema fattura con cui ha sconfitto l’intera concorrenza. Salita per ultima in pedana, dopo il terzo posto in qualifica, ha fatto saltare il banco quando proprio nessuno se lo aspettava. Un’autentica outsider che ha però meritato il titolo in virtù di una prova di elevata qualità, degna del gradino più alto del podio.

La Devillard ha totalizzato 14.466 (addirittura 14.633 sul primo salto) scavalcando così in coda Ellie Downie. La britannica, ieri trionfatrice del concorso generale, ha commesso un paio di sbavature e si è dovuta accontentare della medaglia d’argento (14.350). Il bronzo è invece finito al collo dell’ungherese Boglarka Devai (14.316).

Maria Paseka, Campionessa del Mondo e argento alle Olimpiadi di Rio 2016, ha invece commesso degli errori importanti che le hanno impedito di salire sul podio. Era la favorita annunciata e invece ha concluso soltanto al quarto posto (14.283): passo laterale sul primo salto (14.033), ha azzardato l’Amanar sul secondo ma con un vistoso passo indietro in atterraggio (14.533) non è riuscita a fare il colpaccio come invece fece due anni fa.

Quarta l’olandese Tisha Volleman (14.250), sesta l’ungherese Zsofia Kovacs (14.199, ieri seconda nel generale), settima la grande specialista slovena Teja Belak (14.183), ottava la russa Angelina Melnikova (14.000). E la Russia è ancora a secco di medaglie in questa rassegna continentale! Peccato per l’assenza di Sofia Busato, infortunatasi a Pasqua: se la sarebbe potuta giocare.

***

Nina Derwael ha fatto saltare il banco e si è laureata Campionessa alle parallele. La belga non ha sentito minimamente la pressione della Finale dove si era presentata con il primo punteggio di qualifica e si è confermata nel momento più importante, alla prima vera occasione avuta per vincere qualcosa tra le seniores.

È un nome nuovo per il grande pubblico che non si aspettava di vederla sul gradino più alto a Cluj-Napoca ma questa meravigliosa 17enne ha partecipato alle Olimpiadi di Rio 2016, ha fatto benissimo tra le juniores e soprattutto è dotata di altissime difficoltà sugli staggi. Ha eseguito un esercizio mozzafiato, innovativo, ricco di colpi di scena come il passaggio del Tkatchev che ha lasciato con il fiato sospeso tutto il pubblico.

L’allieva di Marjorie Heuls è stata premiata con uno sbalorditivo 14.633 e ha battuto nettamente tutte le rivali. La grande attesa era Rebecca Downie, Campionessa d’Europa nel 2014 e nel 2016, che è salita per ultima sull’attrezzo: la britannica stava eseguendo un esercizio dall’altissima nota di partenza ed era in lotta per l’oro ma proprio sul più bello è caduta. La sorella maggiore di Ellie è andata in difficoltà tra i due ferri, mancando la presa della parallela alta: si è anche fatta male alla mano e non è riuscita a concludere l’esercizio (classificata settima con 13.000).

La medaglia d’argento finisce così al collo di Elena Eremina che ha messo in mostra tutta la sua proverbiale eleganza: 14.300 e la Russia femminile riesce così a salire sul podio per la prima volta in questi Europei. Per la Campionessa continentale all-around tra le under 16 si tratta della prima medaglia internazionale tra le grandi.

Completano il podio la britannica Ellie Downie (14.133 dopo l’argento al volteggio e l’oro all-around) e la tedesca Elisabeth Seitz (14.133, la veterana ha commesso un passo in avanti in uscita che le ha impedito di ottenere di più, era prima in qualifica pari merito con la Derwael). Quinta l’altra teutonica Kim Bui (13.900), sesta l’ungherese Zsofia Kovacs (13.100, caduta), ultima la francese Melanie De Jesus Dos Santos (11.700, caduta).