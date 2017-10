Vanessa Ferrari e la fatica di dover ricominciare sempre da zero

Ci sono molti atleti nella storia di tutti gli sport che possono essere considerati decisamente sfortunati, atleti che avrebbero potuto essere fortissimi, ma che a causa dei continui infortuni hanno raccolto - o raccolgono - meno di quanto avrebbero meritato.

Gli sportivi spesso ripartono da zero

Se dovessimo pensare allo sci, per esempio, verrebbe in mente Deborah Compagnoni, fenomeno delle discipline veloci che a causa di qualche crack alle ginocchia dovette reinventarsi nelle discipline tecniche, dove comunque vinse tantissimo. Resta il dubbio: se non si fosse fatta male (con quelle urla terribili in diretta tv), quanto di più avrebbe potuto vincere?

Un altro campione amatissimo dal pubblico, ma che purtroppo si fa male a rotazione continua è il tennista Juan Martin del Potro: idolo delle folle per la sua umanità e correttezza a dispetto della sua altezza ursina, il gigante di Tandil ha ottenuto la vittoria degli US Open nel 2009 e due medaglie olimpiche, ma è opinione comune che se il suo polso sinistro non facesse i capricci, Palito sarebbe stato molto più di ciò che è già ora.

Ci sono tanti altri esempi di campioni fragili, basti pensare al calcio con Ronaldo il Fenomeno o con Giuseppe Rossi, passando per Alessandro Florenzi tanto per citare il più recente...

Ma veniamo alla ginnastica artistica, dove in Italia abbiamo un esempio che dovette saltare ben due edizioni dei Giochi Olimpici, una per la rottura del tendine d'Achille (Barcellona 1992) e l'altra per la rottura del tendine del capo lungo del bicipite brachiale (Sydney 2000): stiamo parlando di Jury Chechi, il Signore degli Anelli.

Chechi può decisamente essere un valido esempio per la più sfortunata delle atlete del momento: Vanessa Ferrari. La farfalla bresciana, infatti, si è di nuovo infortunata in maniera seria e probabilmente dovrà essere operata per la rottura del tendine d'Achille, di nuovo.

Il tendine d'Achille, quel robusto e allo stesso tempo fragile "cordone" che non lascia speranze...

Chi si è infortunato al tendine d'Achille lo sa: quando si rompe, sono pochissime le speranze che la diagnosi sia diversa e che si tratti di qualcos'altro. Questo perché stiamo parlando di un tendine con peculiarità tutte sue e chi l'ha già rotto, quando rivive l'esperienza, potrebbe anche fare a meno del parere medico e di una TAC e farsi la diagnosi da solo. Questo perché, quando si rompe, il rumore e la sensazione di qualcosa che si spezza non si possono ignorare e sono inconfondibili. Quello "stock" che fa il tessuto che cede è inquietante per chi lo vive (chiedere per esempio a David Beckham, che ai tempi del Milan, quando se lo ruppe, restoò a terra gridando "It's broken! It's broken!"), ma ci sono altri segnali purtroppo che rivelano il fattaccio: la pelle che ricopre il tendine proprio sopra il tallone a un tratto si infossa, perché al di sotto non c'è più tensione, senza contare che l'infortunato non è più in grado di estendere il piede. Ed esiste anche un'altra prova che si può fare: l'infortunato si sdraia prono su qualcosa di sopraelevato per poter lasciare al di fuori del bordo i piedi; qualcuno schiaccia manualmente il polpaccio per provocare una contrazione meccaninca involontaria e se il piede non si estende vuol dire che c'è ben poco da fare. E quindi probabilmente Vanessa è stata sottoposta a questi semplici test, ma ciò che conta di più sono state le sue sensazioni:

" Non ho sentito dolore sul momento, ma solamente il tendine che si staccava, non ho nemmeno provato a rialzarmi perché avevo capito che il tendine era andato. Ho guardato il piede che mi faceva male e ho visto che c’era un buco. "

Chiaramente gli esami strumentali saranno necessari per capire quanto sia grave il danno, ma le parole della Ferrari lasciano spazio a pochi dubbi.

La necessità di rimboccarsi le maniche ancora una volta

Mentre si attende dunque l'annuncio ormai inevitabile del nuovo intervento e il tecnico Casella dichiara che non si tratta della fine della carriera di Vanessa Ferrari, non si può però non pensare al fatto che, per Tokio 2020, Vany dovrà per l'ennesima volta ripartire da zero e rimboccarsi faticosamente le maniche. Purtroppo, infatti, non è la prima volta che perdiamo la nostra punta di diamante per infortunio. Dall'oro mondiale all-around di Aahrus del 2006 sono passati 11 anni e numerosi guai fisici: ai Mondiali di Stoccarda si ruppe un piede ed ebbe i primi problemi al tendine d'Achille, con dei Giochi Olimpici a Pechino difficoltosi e la necessità di operarsi l'anno successivo per una borsectomia. Infortunio per Vanessa anche ai Mondiali di Tokyo 2011, mentre nel 2015 fu messa ko dalla mononucleosi prima e poi i primi veri guai al tendine d'Achille. questo tendine le diede problemi per tutta la scorsa stagione, impedendole di essre al meglio ai Giochi Olimpici di Rio e costringendola all'intervento dopo la fine della kermesse a cinque cerchi. E ora ci risiamo: dopo quel salto atterrato scarso a Montreal, la strada per Tokyo 2020 è tutta in salita. Ma lei si è già rialzata mille altre volte e sa come si fa. Ed è una tosta, perché anche per questa gara (la finale mondiale al corpo libero), lei puntava alla vittoria. In bocca al lupo, Vanessa!