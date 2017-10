Vanessa Ferrari in lacrime: brutta caduta in finale, cede il tendine; trionfo Murakami

Doveva essere una serata da sogno per l’Italia e invece finisce in lacrime, quelle di Vanessa Ferrari che cade malamente al termine della seconda diagonale e si infortuna durante la Finale al corpo libero dei Mondiali 2017 di ginnastica artistica. L’azzurra, scesa per ultima in pedana, inseguiva una medaglia che sarebbe stata mitologica ma per salire sul podio le serviva battere il 13.933 della britannica Claudia Fragapane: in sostanza bisognava confezionare l’esercizio perfetto per salire sul podio a quasi 27 anni, undici stagioni dopo le imprese di Aarhus e a quattro anni di distanza dall’argento al quadrato (ultimo alloro italiano in una rassegna iridata).

Da vera Leonessa non ha voluto lasciare nulla al caso, è salita agguerrita in pedana ed è partita fortissima con una bella prima diagonale, sullo stacco successivo però non è riuscita a saltare abbastanza e il botto a terra è stato inevitabile. A un anno di distanza dall’operazione al tendine d’Achille la speranza è che non sia proprio questo legamento ad aver ceduto perché altrimenti dovrà ripartire ancora una volta in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020, se ne avrà la forza e la voglia. (Stando al Corriere della Sera però il tendine avrebbe effettivamente fatto crack, purtroppo).

La bresciana conclude la sua sesta finale iridata all’ultimo posto (3.933 giusto per le statistiche), in lacrime e soccorsa dai medici, portata fuori in braccio in un pianto straziante. Lara Mori è ottima sesta (13.266) grazie a un esercizio perfettamente confezionato e ben eseguito, alla sua prima finale iridata la toscana non ha deluso e conclude un’eccellente settimana durante la quale aveva ottenuto anche il 12esimo posto nel concorso generale.

La nuova Campionessa del Mondo è Mai Murakami che succede così alla tripletta di Simone Biles. La 21enne di Tokyo si è riscattata dopo il doppio quarto posto tra all-around e trave, si è presentata agguerritissima e ha dominato (14.233) riuscendo a battere la statunitense Jade Carey grazie a delle superlative difficoltà (5.9). L’americana, classe 2000 e grande rivelazione della stagione (fino a 2 mesi fa non era minimamente conosciuta nemmeno in Patria), si mette al collo il secondo argento (14.200) dopo quello al volteggio. Terzo posto invece per la britannica Claudia Fragapane che finalmente, dopo tanti errori in carriera nei momenti più importanti, riesce a festeggiare (13.933). La brasiliana Thais Santos è quarta (13.666) davanti a Brooklyn Moors (13.650), settima Ellie Black che dopo l’argento all-around paga un’uscita di pedana (12.900).

