VIDEO La moviola rivoluzionerà anche la ginnastica? Al via la sperimentazione, si punta a Tokyo 2020

La ginnastica artistica è ormai vicinissima a una vera e propria rivoluzione, l’ennesimo stravolgimento nel circuito della Polvere di Magnesio che potrebbe davvero modificare le logiche a cui eravamo abituati. La Federazione Internazionale, infatti, ha siglato un accordo con la Fujitsu per realizzare un sistema informatico che supporti il lavoro dei giudici durante le competizione.

La celebre azienda nipponica ha raccolto tutti i dati necessari ai Mondiali che si sono appena conclusi a Montreal e li utilizzerà per costruire il sistema informatico. Come funzionerà? Dei sensori laser 3D cattureranno i movimenti dei ginnasti, verranno analizzati nel dettaglio e li confronterà con dei movimenti precedentemente inseriti in modo da valutare correttamente il movimento di un atleta, la sua rispondenza ai canoni imposti dal codice, la sua corretta esecuzione. Non è tecnicamente corretto chiamarla moviola ma il concetto è sostanzialmente lo stesso.

Il primo test ufficiale avverrà ai Mondiali 2018 di ginnastica artistica che si svolgeranno a Doha dal 25 ottobre al 3 novembre. L’obiettivo è poi renderlo effettivamente funzionante nel giro di due anni con il sogno di portarlo alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Di seguito il VIDEO che spiega nel dettagliato in cosa consiste questa nuova tecnologia.