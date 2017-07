Berlin Masters 2017: in Germania con Alessia Russo e Alexandra Agiurgiuculese

A meno di due mesi dall’edizione tutta italiana dei Campionati del Mondo di ginnastica ritmica (in programma a Pesaro dal 30 agosto al 3 settembre), prosegue il cammino verso l’appuntamento più importante della stagione agonistica. Il prossimo week end – dal 7 al 9 luglio – sarà Berlino a ospitare una nuova toppa della World Challenge Cup. 38 ginnaste provenienti da 21 Paesi scenderanno in pedana e fra loro, anche le individualiste azzurre Alessia Russo (Armonia d’Abruzzo) e Alexandra Agiurgiuculese (Udinese), accompagnate dalle rispettive allenatrici: Monia Di Matteo e Magda Pigano. Completa la delegazione azzurra la giudice internazionale Marta Pagnini, alla sua prima importante esperienza in una competizione di alto livello.

Le ginnaste in gara

Ecco le ginnaste presenti alla Max S Schemling Hall (dal sito ufficiale):

Individual: 1. FROM Tara Wilkie – 2. FROM Himeka Onoda – 3. AUT Nicol Ruprecht – 4. AUT Nicole Weinl – 5. AZE Ayshan Bayramova – 6. AZE Zohra Aghamirova – 7. BLR Alina Harnasko – 8. BLR Katsiaryna Halkina – 9. BUL Petya Borisova – 10. BUL Erika Zafirova – 11. CZE Denisa Stepankova – 12. CZE Daniela Nemeckova -13. ESP Sara Llana Garcia – 14th FIN Rebecca Gergalo – 15th FIN Inessa Rif -16. FRA Axelle Jovenin – 17th GBR Mimi-Isabella Cesar – 18th GBR Stephani Sherlock – 19th GER Lea Tkaltschewitsch – 20th GER Noemi Peschel – 21. ITA Alessia Russo – 22. ITA Alexandra Agiurgiuculese – 23. JPN Sumire Kita – 24. JPN Ruriko Shibayama 25. KAZ Sabina Ashirbayeva 26. KAZ Anna Afuxenidi 27. ROU Ana Luiza Filiorianu 28. ROU Andreea Verdes 29. RUS Iuliia Bravikova 30. RUS Ekaterina Selezneva 31. SLO Aja Jerman Bukavec – 32.

Group: 1. Azerbaijan – 2. Belarus – 3. Germany – 4. Malaysia – 5. Russia – 6. Slovenia – 7. Taiwan – 8. Ukraine

Il programma di gara

venerdì 7:

14:00 – Opening, welcome gymnasts show

14:15 – World Challenge Cup qualification round 1, hoop and ball

16:00 – Break

16:10 – World Challenge Cup qualification round 2, hoop and ball

18:00 – group competition, exercise with 5 hoops

sabato 8:

12.00 pm – opening, welcome gymnasts, show

12.15 pm – World Challenge Cup qualifying round 1, clubs and band

14.00 h – break

14.10 h – World Challenge Cup qualification run 2, clubs and band

16.00 h – group contest, exercise with 2 ropes / 3 Balls

16.35 clock – Siegerehrung Multi-combat individual and groups, award Miss tournament 2016

domenica 9:

13.00 – Opening, Welcome Finalists, Show

13.15 – Final Individual hoop

13.40 – Final Individual Ball

14.10 – Final Groups, Practice with 5 Tires

14.45 – Siegerehrung Individual Tires and Ball, Groups 5 hoops,

Presentation Miss Tournament

14.55 – Break

15.10 Uhr – Final Individual Clubs

15.35 – Final Individual Band

16.05 Uhr – Final Groups 2 Ropes / 3 Balls

16.45 – Siegerehrung Final Individual Clubs and Band, Groups Ropes / Balls

Farfalle arrivate a Follonica

Intanto le Farfalle azzurre di Emanuela Maccarani sono arrivate, da qualche giorno, a Follonica dove proseguiranno la preparazione in vista dei Campionati del Mondo. Per loro, il primo appuntamento ufficiale in pedana sarà a Minsk, tra poco più di un mese, dal 5 al 7 agosto.